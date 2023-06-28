«سيتي» يتعاقد مع كوفاسيتش من تشيلسي لـ 4 أعوام

لندن (د ب أ)



أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع ماتيو كوفاسيتش قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي لمدة أربعة أعوام مقبلة. وذكر مانشستر سيتي على موقعه الرسمي، أن كوفاسيتش سيرتدي القميص رقم 8، وسوف يسير على خطى الألماني إيلكاي جوندوجان الذي خلع هذا القميص بعد سبعة مواسم مع السيتي بعد انتقاله إلى برشلونة.

خاض كوفاسيتش «29 عاماً» 221 مباراة في خمسة مواسم مع تشيلسي، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في النادي لعام 2019 - 2020، كما لعب 95 مباراة دولية مع كرواتيا، وكان جزءاً أساسياً من تشكيلة منتخب بلاده التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2018 واحتلت المركز الثالث في بطولة العام الماضي في قطر.

وأعرب كوفاسيتش عن سعادته بالانضمام إلى مانشستر سيتي، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي إنه يستطيع مواصلة التطور تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا ويعتقد أنه سينضم إلى أفضل فريق في كرة القدم العالمية.

وقال اللاعب الكرواتي: «هذه خطوة رائعة بالنسبة لي، ولا أطيق الانتظار للبدء مع الفريق. أي شخص شاهد هذا الفريق تحت قيادة جوارديولا يعرف كم هم جيدون، بالنسبة لي هم الأفضل في العالم، والألقاب التي فازوا بها توضح ذلك للجميع».

وأكد كوفاسيتش: «الانضمام إلى هذا الفريق هو حقاً حلم لأي لاعب كرة قدم، لا يزال لدي الكثير من التعلم والتطوير، وأنا أعلم أنه تحت إدارة جوارديولا يمكنني أن أصبح لاعبا أفضل، وهو أمر مثير بالنسبة لي».