رئيس الدولة ونائباه يهنئون قادة الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية .

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء وللأمة العربية والإسلامية دوام العزة والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.