الإثنين 26 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

التفوق.. رسالة للأجيال

التفوق.. رسالة للأجيال
26 يونيو 2023 00:15

التفوق الدراسي، تتويج لسنوات من الاجتهاد والمثابرة والعمل الدؤوب لاكتساب العلم والمعرفة؛ لذا تحمل تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لأبنائه أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة، رسائل مهمة لكل عناصر العملية التعليمية بالدولة، وفي مقدمتهم الطلبة في مختلف مراحل التعليم، مفادها أنهم قدوة للأجيال القادمة، وعليهم التمسك بروح العزيمة والإصرار على التفوق خلال المرحلة الجامعية، ليحققوا طموحاتهم وآمال الدولة فيهم، باعتبارهم رهانها للمستقبل. 
والرسالة الثانية، للآباء والأمهات، بضرورة أن تترسخ في عقولهم أهمية تربية الأبناء على حب العلم وغرس القيم الفاضلة والمثل العليا والمواطنة الإيجابية في نفوسهم منذ الصغر، والثالثة للميدان التربوي، ليعلم أن القيادة ترى أن المدرسة، هي الحاضنة التعليمية الأولى، وتتطلب معلماً واعياً ومدركاً لمسؤولياته تجاه الأجيال الجديدة من أبناء الوطن.
 اهتمام الإمارات بالتعليم، ليس بوصفه مرحلة دراسية فقط، ولكن مسعى يرافق الإنسان طوال حياته، ويقوده نحو المستقبل، ورهانها منذ تأسيسها، كان ولا يزال على الاستثمار في الإنسان وتعليمه تعليماً يتوافق مع متطلبات العصر، ويعزز من قدرته على استشراف المستقبل للمحافظة على استمرارية وريادة الدولة، وصولاً إلى خريجين يتمتعون بقدر عالٍ من المعرفة والكفاءة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون كيرياكوس ميتسوتاكيس بإعادة انتخابه رئيساً لوزراء اليونان
«النقد الدولي»: 3.6% نمو اقتصاد الإمارات خلال 2023
الإمارات
محمد بن راشد
دبي
مجلس الوزراء
التعليم
الثانوية العامة
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
قوات فاغنر تنسحب بعد الاتوصل إلى اتفاق
عربي ودولي
قائد فاغنر يدلي بأول تعليق علني بعد إنهاء التمرد
اليوم 21:18
الرئيس الأميركي جو بايدن
عربي ودولي
بايدن يعلّق لأول مرة على تمرد فاغنر في روسيا
اليوم 21:01
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
الإمارات
منح الإقامة الذهبية لأوائل طلبة المدارس والجامعات
اليوم 20:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©