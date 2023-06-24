الإنسان في الإمارات جوهر مسيرة التنمية المستدامة، وركيزة أساسية لمواصلة التقدم والريادة، وهذا نهج ثابت ترسخه مبادرات القيادة الحكيمة، وحرصها الدائم على إسعاد المواطنين، وتوفير سبل الاستقرار الأسري والمجتمعي لهم، عبر الدعم المتواصل لقطاعات مهمة، منها الإسكان، بما يعزِّز الرفاه الاجتماعي، ويرفع المستوى المعيشي لأبناء الوطن.

وتعزيز خدمات إسكان المواطنين يتصدر رؤية وأولوية حكومة أبوظبي، ويعكس نهج الإمارة الراسخ في وضع المواطن أساساً لكل خططها التنموية، ويتحقق باعتماد منافع سكنية جديدة، وتطوير منظومة إسكان شاملة واستباقية، وتنفيذ مُسرِّعات لتوفير وحدات سكنية ملائمة لخدمة المواطنين، على نحو يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة للوطن.

ويأتي صرف «الحزمة الثانية» من المنافع السكنية التي اعتمدها - بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله- سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ليدخل الفرح والسعادة على شعب الإمارات، ويجعل من العيد في الإمارات عيدين، ابتهاجاً بهذا الدعم السخي من القيادة الرشيدة التي جعلت من توفير العيش الكريم لأبناء وبنات الوطن أهم أولوياتها، لينعموا بخير الإمارات.