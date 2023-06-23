السبت 24 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«جودة الحياة».. ثقافة إماراتية

«جودة الحياة».. ثقافة إماراتية
24 يونيو 2023 00:01

تتطلع الإمارات دائماً إلى مستويات جديدة من الرفاهية لشعبها والمقيمين على أرضها، لذا يأتي الاهتمام بـ«جودة الحياة» على رأس الأولويات، وفي صلب مبادرات الحكومة، وهذا نهج ثابت ترجمته القيادة الرشيدة إلى سياسات ومبادرات، من بينها تطوير أول مرصد وطني لجودة الحياة لدعم اتخاذ القرار ووضع السياسات، وإطلاق أكاديمية جودة الحياة لأجيال المستقبل، وتشكيل مجلس وطني لجودة الحياة، وغيرها من المبادرات التي جعلت من الارتقاء بـ«جودة الحياة» «ثقافة مجتمعية» في وطن السعادة.
وتتبنى أبوظبي «جودة الحياة» في بيئات الأسرة والتعلم والعمل وتركز عليها، وترسخ عبرها قيم العطاء والتعاون والتضامن لتعزيز الترابط بين أفراد المجتمع، وهو ما أكدته مؤشرات الدورة الثالثة من استبيان «جودة الحياة»، الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بعدما أظهرت نتائج الاستبيان أن الشعور بالأمن والسلامة الشخصية في عاصمة الإمارات يفوق جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المعنية، في شهادة جديدة على تطور منظومة العمل الاجتماعي والحكومي في الإمارة، التي تخطط دائماً لتعزيز نمط حياة الأفراد، وتبني أسلوب حياة يستهدف تعزيز رفاهية أبناء الوطن.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات محمد بن زايد.. خالد بن محمد بن زايد يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي
"الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ": خدمات مميزة للحجاج في المنافذ الحدودية بالتعاون مع الشركاء
جودة الحياة
أبوظبي
الإمارات
استبانة جودة الحياة
دائرة تنمية المجتمع
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
دبابة أوكرانية تقصف
عربي ودولي
أوكرانيا تعلن إحراز تقدّم على الجبهة الشرقية
اليوم 22:03
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد في روسيا
اليوم 21:53
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو
عربي ودولي
بيلاروسيا تتوسط لوقف تمرد «فاغنر» في روسيا
اليوم 21:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©