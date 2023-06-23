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رابطة المحترفين تعتمد لوائح المسابقات والتراخيص

رابطة المحترفين تعتمد لوائح المسابقات والتراخيص
23 يونيو 2023 17:00


أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة رابطة المحترفين اجتماعه الدوري الأول للموسم الرياضي الجديد 2023-2024، اليوم، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين.
وتم خلال الاجتماع، عرض تقرير الإدارة التنفيذية حول المشاريع المنجزة والمشاريع المستقبلية، وتقارير سير العمل.
كما اعتمد المجلس لوائح المسابقات والتراخيص للموسم الرياضي 2023-2024.
حضر الاجتماع جمال حامد المري، نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني، المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله، مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي، رئيس قطاع الخدمات المساندة، ومديرو الإدارات في الرابطة. 

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