راشد الزعابي: لقب الدوري هدف الوحدة في الموسم المقبل



معتز الشامي (أبوظبي)

أشاد راشد الزعابي، رئيس شركة نادي الوحدة لكرة القدم، بنجاح قرعة الموسم الجديد، عبر الآلية الإلكترونية التي يتم تطبيقها للموسم الثالث على التوالي من قبل رابطة المحترفين، كما أشاد بالأجواء التي أقيمت فيها القرعة بمزار سياحي عالمي، هو «سي وورلد» جزيرة ياس.

وأوقعت القرعة نادي الوحدة في الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين، أمام البطائح، بينما ستكون الجولة الثانية أواخر أغسطس المقبل أمام الجزيرة في ديربي الجارين.

ويستعد العنابي للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعدما تأهل لدور المجموعات، والذي يقام بنظام البطولة المجمعة للفترة من 27 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين، وستكون مباراته الأولى أمام الكويت الكويتي.

وعن مشاركات الفريق الكثيرة الموسم المقبل بعدما وصل «العنابي» لمجموعات البطولة العربية، قال: «بالفعل البطولة ستكون فرصة جيدة للغاية أمام الفريق، ويمكن اعتبارها محطة إعداد مهمة قبل انطلاق الموسم، ونأمل أن يوفق الفريق في تقديم مستوى مميز خلالها لتحقيق الانطلاقة المطلوبة».

تابع: «لدينا أقل من شهر للاستعداد للبطولة العربية، وأعتقد أن فرق البطولة وقتها ستكون في بداية موسم الإعداد، وليست في قمة جاهزيتها للمنافسة بقوة، ورغم ذلك سندخل البطولة بدوافع المنافسة واستغلالها للحصول على الاحتكاك القوي قبل انطلاق الدوري لتكون أفضل محطة عداد، كما أننا سنحاول بكل جهد أن نشرف كرة الإمارات في هذا المحفل العربي المهم».

وفيما يتعلق بالمشاركة في الدوري، وهدف العنابي خلال الموسم المقبل، قال: «هدفنا هو المنافسة بقوة على جميع الألقاب، خصوصاً الدوري الذي سيكون الوحدة أحد أضلاع المنافسة بقوة على لقبه بالتأكيد، وهو أمر طبيعي كون الفريق مؤهلاً لذلك، ويمتلك القدرات التي تتيح له الفوز بالألقاب، وهذا ما تعمل الإدارة من أجله، لذلك سنقاتل من أجل اللقب بكل ما أوتينا من قوة بالتأكيد».

وتحدث عن غضب الجماهير للخروج دون بطولة الموسم الماضي، فقال: «الجمهور له كل الحق في أن يحزن لعدم الفوز ببطولة، لكننا نحاول توفير الأفضل للنادي وكل ما يلزم للجهاز الفني، وحريصون على تلبية طموحات الجماهير في الموسم المقبل».

وتعليقاً على قرعة الموسم، قال: «بالفعل كانت إيجابية ومتوازنة إلى حد بعيد، لكن أعتقد أن الصعوبة الوحيدة في الموسم المقبل، ستكون الانطلاقة المبكرة في ظروف ارتفاع درجات الرطوبة والحرارة، منتصف أغسطس، ولكن علينا التكيف مع الوضع الحالي كبقية فرق الدوري التي ربما تعاني نتيجة تلك البداية المبكرة، والتي تحتاج لتحضير مختلف».

وتقدم بالشكر لرابطة دوري المحترفين على اختيار هذا المكان المميز لإقامة قرعة الموسم في «سي وورلد جزيرة ياس»، والذي يعكس اهتمام الدولة بتوفير أماكن سياحية على أعلى مستوى عالمي.