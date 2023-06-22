الجمعة 23 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

التعاون والحوار

التعاون والحوار
23 يونيو 2023 00:01

دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق المصالح المشتركة، والبناء على التطورات الإيجابية، محور محادثات إماراتية إيرانية أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع معالي حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران، بما يعكس إيمان الإمارات بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي، والتعاون المثمر مع مختلف دول المنطقة، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار، وبما يسهم في إرساء السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها.
المحادثات التي تطرقت إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطوير مختلف مسارات التعاون المشترك، تؤكد سعي الإمارات الدائم لترسيخ نهج دولي للعمل متعدد الأطراف القائم على التعاون والشراكة بما يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والتقدم والرخاء، وتطوير علاقات سياسية واقتصادية مستقرة وإيجابية مع المحيط الجغرافي، وأهمية العمل على دعم السلام في المنطقة، وترسيخ الأمن والسلم الدوليين.
المباحثات التي شملت أيضاً لقاء بين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ونظيره الإيراني، جسدت أهمية الحوار البنّاء بين دول المنطقة، وترسيخ مفاهيم حسن الجوار، خاصة أن التحديات العالمية تبرز ضرورة التعاون لمواجهتها، وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو التقدم والتنمية، والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
حاكم عجمان يأمر بالإفراج عن 166 نزيلاً بمناسبة عيد الأضحى
الإمارات
إيران
محمد بن زايد
رئيس الدولة
حسين عبداللهيان
عبدالله بن زايد
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
الإمارات
"بلدية أبوظبي" تعرّف شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية بمستجدات التصنيف وقيد المهن
اليوم 13:44
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
الإمارات
إغلاق جزئي على الدوار في مدينة محمد بن زايد - أبوظبي
اليوم 13:37
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
الإمارات
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الفلبين
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©