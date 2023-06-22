«ألوان ومواهب» في «العويس الثقافية»

دبي (الاتحاد)

انطلقت مساء يوم الأربعاء 21 يونيو الجاري في قاعة المعارض بمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية فعاليات معرض «ألوان ومواهب مبدعون يرسمون غدهم» الذي نظمته المؤسسة بالتعاون مع «مركز الفن للجميع - فلج».

حضر حفل افتتاح المعرض الدكتور سليمان موسى الجاسم - نائب رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من الفنانين والمثقفين والشخصيات العامة، حيث تجولوا في أنحاء المعرض مستمعين إلى تجارب المبدعين التي تنوعت بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية.

وضم المعرض أعمالاً مبدعة لأصحاب الهمم إلى جانب مواهب أخرى من الأسوياء، حيث قدم 31 فناناً من منتسبي «مركز الفن للجميع - فلج» حوالي 100 لوحة هي نتاج إبداع وجهد هؤلاء الفنانين الذين استطاعوا أن ينسجوا من خيوط الأمل والإلهام لوحاتهم الفنية المبهرة التي تعبر عن أحاسيسهم وأحلامهم بشكل يسلط الضوء على عالمهم وواقعهم في مجتمعنا.

وقد استحوذت لوحات المعرض على إعجاب الجمهور الكبير الذي حضر افتتاح المعرض ودارت حوارات كثيرة في أروقته عن ضرورة الفن كقيمة جمالية في المجتمع حيث يغذي الذائقة ويرتقي بها، ويحول مفردات بسيطة في الحياة إلى عالم من العذوبة والسحر.

مشاركون في صورة جماعية

وفي نهاية الجولة، قدم الدكتور سليمان موسى الجاسم - نائب رئيس مجلس الأمناء، شهادة تقدير لـ«مركز الفن للجميع - فلج» تسلمها محمد بكر المشرف العام للمركز، وشكر الدكتور سليمان جميع الفنانين والمشرفين على المركز وكذلك قدم الشكر لقيّم المعرض الفنان أكرم العوضي وتمنى لهم المزيد من العطاء والنجاح.

وبدوره، قدم مشرف المركز محمد بكر درعاً للمؤسسة وثَمّن التعاون البناء مع مؤسسة العويس الثقافية التي نظمت المعرض ووضعته على الخريطة الفنية للمعرض المتميزة في عالم التشكيل.

شارك في المعارض كل من: أكرم العوضي - إيمان مصطفى - بانة أسامة - بشرى عبدالرحيم - جبران نديم - دعاء سمير - راشد خليل - رزان محمد - ساندي مصطفى - شوق عبدالرحمن - عايشة سعيد محمد - عليا جداح - علياء عبدالقادر - عمار دهب - فاطمة ارستوس - فاطمة حميد الشامسي - فاطمة سالم - فاطمة عبيد الجابري - فاطمة مهند - فوزية سعيد العامري - لمى فهمي - ماريا رستم - مريم جمعة - مصعب عبدالرحيم - موزة عبدالله - نجاة صالح - نعمة إبراهيم - نور سلام - نوف حسن الرئيسي - هبة حماد - هند أيمن - هيا بنان.

يذكر أنه من خلال هذا المعرض تتطلع مؤسسة سلطان بن علي العويس بالتعاون مع «مركز الفن للجميع فلج» إلى ترسيخ قيم الفن ودمج الفنانين من أصحاب الهمم وتمكينهم من ممارسة كافة أشكال الفنون بصورة تحقق تكافؤ الفرص مع أقرانهم من غير المعاقين، سعياً لاكتشاف قدراتهم الكامنة واستقطابهم إلى عالم الضوء، ونشر أعمالهم في فضاء من الاهتمام والرعاية، إيماناً من المؤسسة بقيمة الفن اجتماعياً وجمالياً.