"شروق" تستقبل العيد بالتراث والفن والترفيه

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بحلول عيد الأضحى المبارك وفي إطار حرص هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير على إثراء تجربة الجمهور ومشاركة المقيمين والزوار والسياح أجواء وفرحة العيد، كشفت "شروق" عن تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض التراثية والترفيهية والعائلية، خلال الفترة من 28 حتى 30 يونيو الجاري، في وجهاتها الترفيهية والسياحية والعائلية، منها "القصباء" و"واجهة المجاز المائية" و"شاطئ الحيرة" و"شاطئ خورفكان".

القصباء وواجهة المجاز المائية

وتقدم مجموعة من الفرق التراثية الإماراتية عروضاً موسيقية وشعبية لمشاركة الفرحة مع الجمهور ونشر البهجة والسرور في نفوسهم، وتذكيرهم بالعادات والتقاليد الشعبية التي ترافق مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، حيث تقدم فرقة "الحربية" في 28 يونيو، و"المديمة" في 29 يونيو، و"ليوا" في 30 يونيو.

ويستضيف مسرح القصباء مسرحية "أتراسا" بالتعاون مع فرقة "المسرح الحديث"، حيث تقدم للأطفال مزيجاً من التوعية والترفيه في ثاني وثالث ورابع أيام العيد، بعرضين يقام الأول الساعة 5:30 والثاني 7:30 مساءً.

شاطئ الحيرة

ويزرع "شاطئ الحيرة" الفرحة والحماس في قلوب الزوار بعروض يومية في الفترة من 28 حتى 30 يونيو، حيث تقدم فرقة "ليوا" 4 عروض في 28 يونيو، بالإضافة إلى عرض البهلواني، في حين تقدم فرقة "المديمة" 4 عروض في 29 يونيو مع "عرض الروبوت المتنقل"، وتقدم فرقة "الحربية" 4 عروض في 30 يونيو، إلى جانب "عرض التوازن على الكراسي" الترفيهي.

شاطئ خورفكان

ويصطحب "شاطئ خورفكان" زواره في رحلة بأجواء تراثية، وإلى عوالم الفن والترفيه من خلال مجموعة من العروض التراثية والفنية والترفيهية، حيث تقدم فرقة "دبا الحربية" 3 عروض من 28 حتى 30 يونيو، إلى جانب تنظيم عرض أضواء الليزر في 28، وعرض "المرايا" في 29، وعرض "الثنائي الكوميدي" في 30 يونيو.