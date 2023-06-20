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تنافسية عالمية

تنافسية عالمية
21 يونيو 2023 00:01

رؤية القيادة الرشيدة، ومبادئ وقيم الاتحاد، وطموح وعزيمة وكفاءة أبناء الوطن في مختلف مواقع العمل، عوامل تقف وراء الإنجاز الإماراتي بحجزها مقعداً بين قائمة العشرة الكبار في تقرير التنافسية العالمية 2023، بعد تقدمها مرتبتين العام الحالي، فيما حافظت للعام السابع على التوالي على صدارتها التنافسية إقليمياً، بما يؤكد نجاعة السياسات والبرامج المحلية، والخطط المستقبلية القائمة على الاستشراف.
تقدم الإمارات لتكون ضمن العشرة الأوائل عالمياً في مؤشرات التنافسية، يؤكد مسار الدولة الصحيح نحو تحقيق رسالة الخمسين بأن يكون اقتصادها الأنشط والأكبر في العالم، عبر نجاحها في تنويع اقتصادها وتعزيز قوته ومرونته في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، والارتفاع المطرد في أرقام النمو الحالية والمتوقعة للأعوام المقبلة، إلى جانب قدرتها الاستثنائية على تحفيز الاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي، ودعم مكانة الدولة الاقتصادية عالمياً. ولا تتوقف تنافسية الإمارات العالمية عند الاقتصاد، بل تتعداه لتقف في صدارة مؤشرات البنية التحتية الأساسية والسمعة الخارجية والتوظيف وسوق العمل والمواقف والقيم وتدني معدل البطالة، وهي قفزات كبيرة في سياق تحقيق أهداف الدولة المستقبلية لبناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، وتعميم أوجه التنمية الشاملة، وتوحيد جهود العالم تجاه التحديات، والسعي نحو بناء عالم آمن ومستقر.

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