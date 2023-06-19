مساندة اللاجئين

دعم ومساندة قضايا اللاجئ العالمي جزء مهم من جهود الدولة الإنسانية، وأساس في سياستها بدعم الشعوب المنكوبة وإغاثة الملهوف، وتجسيد لنهجها في تحقيق الأمن والاستقرار؛ وذلك بهدف مساعدة اللاجئين والنازحين على مواجهة الظروف الصعبة، خاصة في ظل تفاقم مشكلة اللجوء جرّاء النزاعات والحروب الدائرة وتأثير تغير المناخ، وارتفاع أعدادهم إلى رقم قياسي وصل 110 ملايين خلال العام الحالي.

الإمارات، بتوجيهات دائمة من القيادة الرشيدة، تقف في صدارة الدول الداعمة لقضايا اللاجئين، وأول الدول المستجيبة لاحتواء تداعيات قضية اللجوء عالمياً، عبر مبادرات تدعم المجتمعات المستضيفة لهم، وتقدم المساعدات الغذائية، وتوفر الإيواء وإقامة المشاريع التنموية صحياً ومعيشياً وتعليمياً وخدمياً، كما تمكن المرأة اللاجئة اقتصادياً واجتماعياً، إضافة إلى مساندة برامج العودة الطوعية للاجئين إلى دولهم وتأمين الظروف لاستقرارهم.

الإمارات تقف في طليعة الدول الداعية إلى توحيد الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية لتحسين ظروف اللاجئين، والتعاون بين المانحين للإيفاء بالتزاماتهم تجاه اللاجئين والنازحين، إضافة إلى تحركاتها الدائمة لتعزيز فرص الأمن والاستقرار العالمي، وتهيئة ظروف معيشية أفضل للمجتمعات؛ وذلك بهدف الحيلولة دون تفاقم أوضاع اللاجئين، ووقف ما يتعرضون له من مآسٍ إنسانية، تعزيزاً للتضامن والتعاون الدوليين.