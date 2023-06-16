كوزمين 10 مواسم في ملاعبنا



علي معالي (دبي)

نجح مجلس إدارة نادي الشارقة في الحفاظ على حالة الاستقرار الفني بالفريق بتمديد التعاقد مع الروماني كوزمين أولاريو حتى 2025، ما يؤكد رغبة الطرفين في استمرار حالة النجاح التي توجت بحصول الملك على 4 ألقاب مع كوزمين منذ قدومه لقيادة الفريق في نوفمبر 2021، حيث كان الموعد الأول لتوقيع أول عقد مع المدرب لموسمين، واستطاع الفريق الفوز بكأس رئيس الدولة (2022)، وكأس السوبر (2023)، وكأس رئيس الدولة (2023)، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي (2023).

خلال الفترة الماضية، وبعد التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لم يقم كوزمين بتحديد موقفه النهائي بالاستمرار من عدمه في قيادة الفريق لظروفه الصحية، وفضل أن يتم اتخاذ القرار بعد الانتهاء الكامل من الفحوص، والتي جاءت إيجابية، وقدرة المدرب على الاستمرار في الملاعب، واحترمت إدارة الشارقة رغبة المدرب، وما أن شعر كوزمين بالراحة والطمأنينة الكاملة، سواء من الناحية الصحية أو الاتفاقات الأخرى الخاصة ببنود التعاقد، أعلن مباشرة تمديد عقده مع النادي وقبول عرض الملك بالاستمرار حتى 2025.

خلال الفترة المقبلة، هناك الكثير من التحديات أمام المدرب، أبرزها كيفية استعادة الفريق للقب دوري المحترفين الذي توج آخر مرة به موسم 2018 - 2019 مع المدرب عبدالعزيز العنبري، وهي البطولة الأهم لدى جماهير الشارقة، والقياس الأبرز دائماً على قوة الفريق والمدرب، إضافة إلى دوري أبطال آسيا، خاصة أن الفريق يمتلك كل المقومات ليكون من الأرقام والأسماء القوية في القارة الصفراء، وهو ما يفكر فيه كوزمين نفسه في وضع الملك على الطريق الصحيح في القارة الآسيوية.

بدأ كوزمين في وضع ملامح الموسم الجديد، وطلب أن يكون معسكر الاعداد في مكان الموسم الماضي نفسه بأوروبا ما بين النمسا وألمانيا، وكذلك دوره المقبل في كيفية اختيار اللاعبين الأجانب، مع الوضع في الاعتبار أن الرباعي الأجنبي وهم: كايو لوكاس وباكو ألكاسير ومانولاس وبيانيتش عقودهم مستمرة مع الفريق، ويبقى فقط اللاعب الخامس وهو ما سيستقر عليه كوزمين بالاتفاق مع الإدارة على أن يكون مهاجماً، خاصة أن اعارة دجانيني تافاريس قد انتهت بنهاية الموسم.

ونجح كوزمين في أن يضع بصمته الرائعة في ملاعبنا، حيث إنه أكثر المدربين حصداً للبطولات في كرة الإمارات، بواقع 15 بطولة خلال 8 مواسم، بواقع لقب لكل نحو 20 مباراة مع الأندية الإماراتية، ومع تمديد عقده لموسمين سيكمل أولاريو الـ 10 سنوات في ملاعبنا، وهو صاحب الأرقام القياسية في جميع المسابقات، فهو أكثر من حقق لقب الدوري بـ 4 مرات، منها 3 متتالية في «إنجاز استثنائي»، ومع فريقين مختلفين، وأكثر من نال كأس السوبر بـ 5 مرات، منها 3 متتالية، وأكثر من رفع كأس الرابطة «3 مرات»، وأكثر من حقق لقب كأس رئيس الدولة، مرتين متتاليتين «متساوياً مع إيريك سميث ولابولا وبيلاتشي»، إضافة إلى أنه أكثر من حقق جائزة أفضل مدرب في الموسم من رابطة المحترفين 3 مرات، ويبقى أنه حصد 8 بطولات مع شباب الأهلي فقط، هو الرقم الأعلى لمدرب مع نادٍ واحد في تاريخ أندية الإمارات.

ويحمل التاريخ حالةً استثنائية حققها كوزمين، وهي جمع 4 بطولات خلال موسم واحد «مع المؤجلة»، والإنجاز الحقيقي هو «الثلاثية»، حيث إن كوزمين حقق 3 بطولات بموسم واحد في 3 مناسبات مختلفة «2 مع شباب الأهلي و1 مع الشارقة»، الأولى مع شباب الأهلي موسم 2013-2014، عندما نال لقب الدوري وكأس الرابطة وكأس السوبر، كما وصل إلى نهائي البطولة الرابعة بكأس رئيس الدولة وحصد «الوصافة»، وحقق الثلاثية للمرة الثانية مع شباب الأهلي في 2016-2017 بكأس السوبر وكأس الرابطة وكأس السوبر الإماراتي المغربي، وحقق هذا الموسم 2022-2023 الثلاثية للمرة الثالثة بكأس رئيس الدولة وكأس السوبر وكأس الرابطة، ويمثّل ما حققه كوزمين 50% من إجمالي الثلاثيات التاريخية التي يبلغ عددها 6 مرات (3 لشباب الأهلي، و1 للعين، و1 الشارقة).