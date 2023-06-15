لا للكراهية والتطرف

الإمارات تنجح، ضمن تحركاتها الفاعلة في مجلس الأمن الذي ترأسه الشهر الحالي، في اعتماد قرار تاريخي تقدمت به مع المملكة المتحدة، يؤكد مبادئ التعايش والتسامح، ويدين خطاب الكراهية والعنف والتطرف، ويشير ويعترف بشكل واضح بخطورة هذه الظواهر وأثرها المدمر على المجتمعات في إشعال النزاعات وتصعيدها، كما يبرز أهمية التعاون في التصدي لها حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.

الإمارات تؤمن بأن التسامح والتعايش أساس لبناء سلام مستدام، والطريق نحو مستقبل مستقر ومزدهر تنعم من خلاله المجتمعات بالتنمية، وتواصل عبره مسيرة إنجازاتها الحضارية، على أن ممارسات مثل خطاب الكراهية والتطرف والعنف كفيلة بالوقوف كحائط صد أمام تحقيق البشرية أهدافها؛ لذلك لا بد للمجتمعات من التعاون للتصدي لمثل هذه الممارسات، وهو ما يرمي إليه القرار الأممي باتباع نهج استباقي وشامل لمعالجة هذه الظواهر السلبية.

مضمون القرار وأهدافه تنطلق من نهج إماراتي أرسته القيادة الرشيدة عبر عقود، وانعكس على سياساتها وتشريعاتها وعلاقاتها ومساعداتها الإنسانية، وتَمثَّل في مختلف مناحي الحياة فيها، وأضحى سلوكاً مجتمعياً في الدولة التي تستضيف أكثر من 200 جنسية، تعيش في ظل منظومة قانونية تكفل حقوق الإنسان، وترسخ العدالة والمساواة، وتساوي بين الجنسين، وتعزز قيم الأخوة الإنسانية.