«كوب 28».. أجندة طموحة

حشد إماراتي عالمي لوضع أجندة طموحة خلال قمة «كوب 28» التي تستضيفها الدولة نهاية العام الحالي، تتبنى حلولاً فاعلة ومستدامة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتؤكد على مساهمة التمويل المناخي في منع النزاعات وحلها وبناء السلام، فيما تقابل هذه الجهود بدعم دولي، والتأكيد على الثقة بقدرة الإمارات على تحقيق نتائج استثنائية تحدّ من التغيرات المناخية، وتمنع حدوث أزمات إنسانية وأمنية، وتلبي الطموح وتبني مجتمعات أكثر ازدهاراً.

التحرك الإماراتي يقوم على تحقيق أوسع مشاركة في فعاليات القمة عبر الدعوات الموجهة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لقادة الدول، والتطلع إلى مشاركات نوعية في إثراء أجندة هذا الحدث العالمي البارز، كما تتحرك الحكومة ومؤسسات الدولة في مختلف المحافل الدولية لتأكيد الحاجة الملحة لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي، والوصول إلى مخرجات حاسمة وتحويل الاتفاقات إلى إجراءات واقعية ملموسة. ولأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف «كوب 28»، تخطط الإمارات لتخصيص يوم «الإغاثة والتعافي والسلام»؛ للتأكيد على ارتباط قضايا تغير المناخ والسلام والأمن، كما تعتزم تنظيم مؤتمر وزاري للصحة والمناخ، انطلاقاً من منظورها الإنساني لمختلف التحديات، وحرصاً على تكاملية عناصر التنمية المستدامة، وتطبيقاً لقناعاتها الراسخة بأهمية الشراكات الحقيقية والوثيقة، وتحقيقاً لنهجها الريادي في التعاطي مع التحديات المشتركة.