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الحديريات.. رؤية المستقبل

الحديريات.. رؤية المستقبل
14 يونيو 2023 00:01

أبوظبي تطلق مشروعاً تنموياً استراتيجياً ضخماً، يخدم أهداف الخطة التطويرية والتوسعية في الإمارة، ويعكس النهضة الحضارية التي تشهدها في مختلف القطاعات، عبر بناء مجتمعات حديثة واقتصاد متنوع يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها بوصفها نموذجاً رائداً ومبتكراً ومستداماً في التطوير الحضري، ويرسخ مكانتها بين أهم مدن العالم، وجهةً مثاليةً للعمل والإقامة والسياحة والاستثمار. 
إطلاق المخطط الرئيسي لتطوير جزيرة الحديريات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يمثل نقلة نوعية في المسيرة التنموية للإمارة ودولة الإمارات، ويشكل تطوراً استثنائياً للمشاريع الحضرية التي تُقدم وجهات بحرية جديدة ومميزة، ويزيد الفرص الاستثمارية للشركات، ويسهم في تنويع روافد الاقتصاد الوطني.
المشروع الذي يعادل 53.8% من مساحة جزيرة أبوظبي، يعكس رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل، واستباقية نهجها في التخطيط بعيد المدى، وتبنيها للأفكار الريادية والمبتكرة، خاصة في ضوء معدلات التطور الاقتصادي والتنموي بالإمارة والذي يتزامن مع تطور كبير وواسع في مشاريع البنية التحتية الداعمة لتوجهات التنمية الشاملة والمستدامة، والملبية لمتطلبات المجتمع، والمنسجمة مع أهداف الخمسين.

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