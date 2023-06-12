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مجتمعات سكنية متكاملة

مجتمعات سكنية متكاملة
13 يونيو 2023 00:15

204 فلل سكنية جديدة للمواطنين في منطقة سويحان بأبوظبي، ضمن مشاريع الحي الإماراتي المتكامل التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وترجمة لحرص القيادة الرشيدة على توفير مساكن مناسبة لجميع مواطني الإمارة، وفق أفضل مواصفات البناء ومعايير السلامة، تراعي خصائص المجتمع والثقافة المحلية، وتضمن تحقيق الاستقرار والرفاه للأسر المواطنة.
بتوجيهات رئيس الدولة، دشن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع سويحان السكني، لتستكمل أبوظبي سلسلة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، وتطوير المجتمع والارتقاء به، كما تواكب خطط التوسع العمراني والتقدم التنموي حاضراً ومستقبلاً.
المشروع الذي تصل تكلفته إلى 572.1 مليون درهم، يمثل إضافة نوعية في منظومة مشاريع الإسكان المتوالية بأبوظبي، كما يؤكد أن تأمين حياة اجتماعية آمنة ومستقرة للمواطنين وأسرهم يتصدر أولويات القيادة الرشيدة، ويشكل محوراً لجميع خطط ومشاريع التنمية الوطنية، كما تجسد هذه المشاريع الكبرى النهضة الحضارية والاقتصادية المتواصلة للإمارة، وتعزز مكانة أبوظبي بين أفضل المدن في العالم.

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