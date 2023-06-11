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الحرائق تستعر في كندا مجدداً

مشهد من الجو يُظهر حرائق الغابات في نهر غرب كيسكاتيناو في كولومبيا البريطانية، كندا
11 يونيو 2023 08:29

حذّر مسؤول كندي، من أن الحرائق المستعرة قد تستمر "طوال الصيف" فيما يحاول عناصر الإطفاء السيطرة عليها مع اضطرار آلاف الكنديين إلى مغادرة منازلهم.

احترق نحو 17800 ميل مربع منذ بداية العام، وهو أعلى بكثير من المعدلات السابقة مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل أسرع من بقية العالم نتيجة تغير المناخ.

بعد أيام عدة من الهدوء، استعرت الحرائق مجددا خصوصا في غرب البلد حيث شهدت بلدة إدسون في ألبرتا ليل الجمعة عملية إجلاء ثانية منذ مايو.

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وقال لوك مرسييه كبير المسؤولين الإداريين في مقاطعة يلوهيد حيث تقع إدسون، إن "الحريق خارج عن السيطرة لدرجة أن بعض أطقم الغابات اضطرت إلى التراجع... لا يمكنها مكافحة هذه النار".

أما في شرق البلد، فقال وزير الأمن العام في كيبيك فرانسوا بونارديل صباح السبت إن الوضع في الأجزاء الوسطى والشمالية الغربية من المقاطعة لا يزال صعبا وبلدات عدة مهددة.
ووصف الحرائق في شمال شرق كيبيك بأنها "مستقرة". وأضاف "هذه هي المرة الأولى في تاريخ كيبيك التي نشهد فيها مكافحة الكثير من الحرائق وإجلاء العديد من الناس... سنخوض معركة نعتقد أنها ستستمر طوال الصيف".
صدرت أوامر إجلاء لنحو 14 ألف شخص في المقاطعة.
وأعلنت السلطات البيئية أن هناك 416 حريقا نشطا في البلد، صنف 203 منها على أنها خارجة عن السيطرة.

المصدر: وكالات
كندا
حرائق الغابات
الحرائق
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