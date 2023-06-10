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شراكة تتقدم

شراكة تتقدم
11 يونيو 2023 00:15

إرادة إماراتية تركية لتحقيق قفزة كبيرة في مختلف مجالات التعاون، ودفع أوجه التنمية، ورفع وتيرة مستوى الشراكة الشاملة بين بلدين يتربعان على قائمة أهم الاقتصادات العالمية، ويتصدران مؤشرات الصناعة والتجارة الدولية، ويمتلكان رؤية مشتركة في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة لكونها ركائز أساسية للتقدم نحو المستقبل المزدهر الذي يتطلع إليه شعبا البلدان وشعوب المنطقة.
زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى تركيا، محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات والبناء على الشراكات، حيث يتصدر دفع الشراكة الاقتصادية الشاملة مباحثات سموه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بما يسهم في فتح الآفاق أمام فرص كبيرة للاستثمار، وتسريع النشاط التجاري، وتحفيز القطاع الخاص، وتشجيع رواد الأعمال لإقامة المشاريع التي تعود بالنفع على البلدين الصديقين وشعبيهما.
الإمارات وتركيا تتعاونان في مجالات عدة، لها أولوية كبيرة ضمن الأجندة التنموية الإماراتية، وغيرها من القطاعات التي يرتكز عليها تحقيق التنمية والتقدم، كما تعملان مع العالم لمواجهة التحديات المشتركة، عبر تعزيز فرص الحوار والتفاهم والتشاور والحلول الدبلوماسية، ذلك أن التعاون والتعايش وترسيخ قيم الإنسانية، تصب في مصلحة الازدهار والاستقرار، وتدعم وتكمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

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