مؤشرات نوعية

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10 يونيو 2023 00:01

تعكس الأرقام القياسية التي يحققها القطاع المصرفي في الإمارات، ما هو أكثر من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. فارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية 52% خلال عام واحد إلى 260 مليار دولار، ونمو احتياطيات المصرف المركزي من السبائك الذهبية 38% إلى 17.4 مليار درهم، وارتفاع التحويلات المالية بنحو تريليون درهم إلى نحو 3.9 تريليون درهم، وزيادة عدد موظفي البنوك بأكثر من ألفي موظف، كلها تجليات للطفرة التنموية الهائلة التي تشهدها الدولة بمعدلات غير مسبوقة في مختلف القطاعات. يشمل ذلك الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات ومختلف الأعمال، التي يصب انتعاشها وازدهارها في النشاط المصرفي للبنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالدولة. تتحقق هذه النجاحات بتوجيهات القيادة الرشيدة، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لاستدامة النمو والازدهار لأجيال المستقبل، عبر تفعيل وتمكين القطاعات غير النفطية، بزيادة حصتها في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للدولة، لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتنوع، بدعم من الثقة الكبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات الدولية في رسوخ قاعدة اقتصاد الدولة، وقدرتها على مواصلة النمو بمعدلات كبيرة، مستفيدة من توفر البنية التحتية الاستثنائية والأطر التشريعية الحافظة للحقوق والكوادر المؤهلة والمدربة، التي تضمن في مجملها سهولة تنفيذ وأداء الأعمال وفق أرقى المعايير الدولية في مجتمع تسوده قيم التسامح والاعتدال والتعايش المشترك.

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