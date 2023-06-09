«بوادر» أزمة بين بيريز وأنشيلوتي بسبب «المهاجم السوبر»

أنور إبراهيم (القاهرة)

تلوح في الأفق بوادر أزمة وصدام بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد والإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بشأن مسألة اختيار رأس الحربة المناسب الذي يحل محل الفرنسي كريم بنزيمة الذي رحل إلى إتحاد جدة السعودي.

وفي الوقت الذي يرفض فيه الأول دفع مبلغ كبير جداً في مهاجم سوبر هذا الصيف، من نوعية الإنجليزي هاري كين الذي قد يتجاوز سعره المائة مليون يورو، بينما لم يعد يتبقى سوى عام واحد على نهاية عقده مع توتنهام، فإن الثاني أنشيلوتي يصمم على ضرورة التعاقد مع رأس حربة «سوبر» هذا الصيف حتى يمكن للفريق المنافسة في جميع البطولات.

وترددت خلال الأيام الأخيرة أسماء كثيرة مثل البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي أصبح حراً بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي، والإسباني خوسيلو ماتو مهاجم إسبانيول الهابط إلى دوري الدرجة الثانية، والنيجيري صامويل تشوكويزي هداف فياريال، والذي سبق له تسجيل هدفين في مرمى الريال هذا الموسم في «الليجا»، والألماني كاي هافرتز مهاجم تشيلسي الإنجليزي والصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفينتوس الإيطالي والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي والذي يغالي ناديه في سعر بيعه.

وذكرت صحيفة «ريليفو» إن أنشيلوتي يرغب في أن يوقع هاري كين للريال هذا الصيف، في حين إن بيريز يتحفظ على هذا الاختيار، ولديه بعض الشكوك فيما يتعلق بالمبلغ الذي تطلبه إدارة «السبيرز» مقابل الإستغناء عن هدافها ونجمها الأول، والذي لن يقل بأي حال عن مائة مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ يعتبره بيريز كبير بالنسبة للاعب عمره 29 عاماً وفي آخر سنة لعقده.

وقالت الصحيفة إن السر وراء توخي بيريز الحذر والتحلي بالحكمة والعقل في هذا الصدد، يرجع إلى أن هدفه الأساسي سيصل إليه بنهاية الموسم القادم، عندما ينتهي يعقد الفرنسي الشاب كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، ووقتها يمكنه الحصول عليه «مجاناً». ويرى بيريز إنه ليس من الحكمة صرف مبلغ كبير على كين في ظل احتمالات وصول مبابى.

واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها إنه إذا كان بيريز ليس على استعداد لإنفاق الكثير من المال هذا الموسم لشراء مهاجم سوبر هذا الصيف، بحجة إنه ينتظر الحصول على خدمات مبابى في صيف 2024، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أين يتجه ريال مدريد ؟ وحذرت الصحيفة من إن تجاهل استقدام رأس حربة سوبر، قد يعرقل نجاح «الميرينجي» في جميع المسابقات التي يشارك فيها في الموسم الجديد.