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تنمية الطفولة

تنمية الطفولة
9 يونيو 2023 00:01

مؤسسة أكاديمية جديدة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بإنشائها بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، تعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لتوفير البيئة المثالية لتنمية الأطفال، ورعاية أجيال الوطن، وترسيخ حقوق الأطفال حاضراً ومستقبلاً، والحفاظ على القيم والهُوية الإماراتية.
«الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة» التي تباشر السنة الأكاديمية الأولى سبتمبر المقبل في أبوظبي، تتكامل أهدافها مع جهود وإنجازات حققتها الإمارة والدولة في مجال تمكين الطفل وتعزيز رفاهيته وتوفير أفضل سبل الاهتمام والرعاية له، من خلال العمل على إرساء بيئة ملهمة ومحفزة لنمو وتطور جميع الأطفال، برعاية مباشرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».
الأكاديمية تعزز قطاع التعليم وتنمية الطفولة عبر توفير البرامج الدراسية والتدريبية لتأهيل كوادر متخصصة في الرعاية المبكرة، تؤثر بشكل فعّال على تعزيز جودة خدمات الرعاية والتعليم لجميع الأطفال، وتوفر بيئة مستقرة وحاضنة امتداداً لدور الأسرة، وتؤسس لتنشئة جيل يمتلك مقومات التفكير الإبداعي والريادي، ومنخرط بفاعلية في مسيرة الوطن التنموية، ومتمسك بلغته العربية، وقيمه المجتمعية، وهويته الوطنية.

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