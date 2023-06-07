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مسؤولية الجميع

مسؤولية الجميع
8 يونيو 2023 00:15

الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في مكافحة الظاهرة العالمية لانتشار المخدرات، ومحاصرة تجارها ومهربيها ومروجيها من ضعاف النفوس الذين يهدفون لإيقاع الشباب في براثن هذه الآفة؛ فقد وقفت الأجهزة الأمنية سداً منيعاً أمام ترويج المخدرات، كما عززت الدولة دور الوزارات والهيئات المحلية والمؤسسات الأكاديمية، ووفرت برامج للتأهيل والعلاج، ونظمت حملات التوعية لحماية الأفراد والنسيج الاجتماعي للأسر.
مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أقر تشكيل «مجلس مكافحة المخدرات» برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ليعزز جهود الدولة في هذا المجال، من خلال تحقيق التكامل المؤسسي الاتحادي والمحلي لمكافحة الاتجار في المخدرات، ورفع مستوى التعاون الدولي لتطويق الظاهرة، كما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في إطار استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة آفة العصر.
مكافحة المخدرات لا تقتصر على مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها على أكمل وجه وبحرفية في ملاحقة العصابات والمروجين، وإنما بالوعي والعمل المشترك وتنسيق الجهود، نستطيع وضع حد لهذه الظاهرة التي تعتبر أهم التحديات الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية لدى الشعوب كافة، فحماية شبابنا وأبنائنا ومجتمعنا من المخدرات وأضرارها ومروجيها، مسؤولية الجميع.

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