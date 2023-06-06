التعليم.. ابتكار وتنافسية

الإمارات تفخر ببنائها منظومة تعليمية ذات مستوى رفيع، تشمل المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وتستهدف تحقيق أعلى معايير جودة التعليم، وتتبنى أهم العلوم الحديثة والتكنولوجيا، وتشجع الابتكار، وتطور المناهج والمحتوى الدراسي بشكل دائم، وترتكز على التسامح والتعايش الحضاري وتعزيز التنوع واحترام الآخر، من أجل تنشئة جيل قارئ، وواعٍ ومواكب للمستجدات والتطورات في العالم.

نهضة الإمارات التعليمية انطلقت من رؤية القيادة الرشيدة التي تضع التعليم أساساً في بناء الإنسان كونه المنطلق والهدف للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة؛ لذلك أطلقت الدولة العديد من المبادرات لتعزيز قيم الابتكار والإبداع في الميدان التربوي، ومنها جائزة خليفة التربوية التي كرمت الفائزين في دورتها الـ16، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

دعم الإمارات للتعليم لم يتوقف عند حدود الوطن، بل امتدت مبادراتها ومساعداتها الإنمائية للدول المحتاجة عبر إنشاء المدارس وتوفير البنى التحتية واستقطاب المعلمين، لأنها تؤمن بأن التعليم حق للجميع، وأن التنمية تبدأ ببناء الإنسان أولاً؛ لذلك كان لهذه الرؤية الشمولية السامية دورٌ في إرساء الدولة -خلال خمسة عقود- أسبابَ التفوق على مختلف الصعد وليس في التعليم فقط، وباتت تبحث عن الريادة والتنافسية على المستوى العالمي.