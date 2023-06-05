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مستقبل مستدام

مستقبل مستدام
6 يونيو 2023 00:01

الإمارات تعزز دورها في قيادة الحوار حول المناخ، وتعمل بشكل دؤوب لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية لضمان مستقبل مستدام، وتواصل جهودها لدعم العمل البيئي الدولي مرتكزة إلى سجل حافل ومنجزات على مدى عقود، من أجل هدف واحد يصب في صالح الإنسانية جميعها، ألا وهو ضمان بيئة نظيفة وصحية، والمحافظة على ديمومة الموارد من أجل الأجيال القادمة، وحماية كوكبنا.
في يوم البيئة العالمي، الذي يصادف 5 يونيو من كل عام، جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التأكيد على دور الإمارات الأساسي في حماية البيئة، والتزامها التاريخي والمستقبلي بالحفاظ على الموارد والتنوع الطبيعي، والاستمرار بالعمل بشراكة وشمولية من أجل التخفيف من آثار التغير المناخي، وتحقيق التوازن بين النمو الاجتماعي والاقتصادي والحفاظ على البيئة.
الإمارات تنطلق من رؤيتها السامية لإنجاح أعمال مؤتمر المناخ «كوب 28» الذي تستضيفه نهاية العام الحالي؛ ذلك أنها تنشد المستقبل الإنساني، وتوفير ملاذ آمن ومزدهر لجميع البشر، فالتحديات المناخية مشتركة، ولا يمكن مواجهتها إلا بالجهد الجماعي من خلال اتخاذ إجراءات جادة وتنفيذية لتخفيض انبعاثات الكربون، وتيسير تمويلات مشاريع الطاقة المتجددة للاقتصادات النامية، وحتى تكون القمة المرتقبة نقطة تحول كبرى في تاريخ العمل المناخي.

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اليوم العالمي للبيئة
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