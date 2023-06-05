«أدنوك» الراعي الرسمي لبعثة الأولمبياد الخاص في الألعاب العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي عن توقيع اتفاقية تعاون مع أدنوك، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات لرعاية بعثته المشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي وممثلي أدنوك.

وبموجب الاتفاقية، ستدعم أدنوك برامج الأولمبياد الخاص التي تهدف لتمكين الرياضيين في مختلف الأنشطة الرياضية، بما ينعكس إيجاباً على مجتمع الأولمبياد الخاص وأصحاب الهمم في الدولة.

وتؤكد الاتفاقية التعاون والشراكة المتنامية بين الطرفين، كما تعكس رعاية أدنوك لعدد من برامج الأولمبياد الخاص بهدف توسعة رقعة تنفيذها والمستفيدين منها مما يحقق أثراً إيجابياً كبيراً في مجتمع دولة الإمارات وقطاع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية على وجه الخصوص. وتأتي الاتفاقية تماشياً مع التزام أدنوك بالمساهمة في تمكين التقدم الاجتماعي ودعم جهود ومبادرات دولة الإمارات لبناء مجتمع يستوعب الجميع.

وبهذه المناسبة، قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نفخر بأننا نشهد توقيع اتفاقية التعاون مع أدنوك، ونحن سعداء أن نعلن رسمياً عن مشاركة بعثة الدولة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، التي تنطلق خلال الأيام القادمة. ولطالما كانت أدنوك شريكاً استراتيجياً ومهماً لقطاع الرياضة ولأصحاب الهمم، الاتفاقية تؤكد على أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لدعم حركة الدمج المجتمعي الشامل لأصحاب الهمم في جميع القطاعات ومنح الفرص لجميع أفراد المجتمع على اختلاف قدراتهم.

أضافت معاليها: «كلنا ثقة في قدرات فريق الإمارات المتوجه إلى برلين للمنافسة في 20 رياضة بعد استعداداتهم الطويلة خلال الأشهر الماضية، ويحدونا الأمل في استكمال إرث ومسيرة النجاح والتمكين بعد الطفرة الكبيرة التي حققناها مع انطلاق الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019».

من جانبه، قال سيف الفلاحي، نائب رئيس، لدعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك»: «تماشياً مع رؤية القيادة بدعم التنمية البشرية والمجتمعية الشاملة والمستدامة، تفخر «أدنوك» برعايتها الأولمبياد الخاص، وبأن تكون الراعي الرسمي لبعثة في برلين. وتؤكد هذه الخطوة دعم «أدنوك» لإنجازات اللاعبين من أصحاب الهمم في مختلف المحافل الوطنية والدولية، والتزامها بمساندة جهود دمجهم في المجتمع، وإبراز مساهماتهم وقوة عزيمتهم وتصميمهم والتي تشكل مصدر إلهام للجميع. وبصفتها مساهماً رئيساً في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، فإن «أدنوك» مستمرة في التزامها بتشجيع الجهود الهادفة لتحقيق التقدم الاجتماعي وبناء مجتمع يحتوي الجميع، وخاصة أصحاب الهمم».

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص: «يأتي التعاون بين الأولمبياد الخاص الإماراتي وشركة أدنوك ليؤكد أن الجميع يقف وراء لاعبينا، وأنا على ثقة أن هذا سيزيد من الحماس والتحدي في نفوس اللاعبين، وأنتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر لجميع داعمينا وشركائنا الاستراتيجيين، وأؤكد اعتزازي بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون في استعداداتهم وأثناء التدريبات، ولدينا ثقة كبيرة بأنهم سيعودون بانتصارات ونجاحات دولية مشرفة نفخر بها جميعاً خاصة أنهم على أتم جاهزية للمنافسات».

وأتت عملية اختيار أعضاء الوفد المشارك عبر مراجعة نتائج اللاعبين خلال منافسات العام الماضي، أثناء مشاركاتهم في العديد من المسابقات والبطولات التي نظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كاتحادات الرياضات المختلفة والنوادي الرياضية على مستوى الدولة، وتم اختيار اللاعبين من أصحاب أفضل النتائج.

167

يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في برلين 2023 بوفد هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مكون من 167 فرداً، ما بين اللاعبين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات والإعاقات الذهنية والنمائية، ويبلغ عددهم 72 لاعباً، والشركاء الموحدين، ويبلغ عددهم 31 لاعباً، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري المصاحب للبعثة.



20

سيتنافس لاعبونا في 20 رياضة أبرزها السباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية ذكور، والكرة الطائرة إناث، وكرة السلة، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية. كما سيشارك عدد منهم في مؤتمرات الشباب القادة المقامة على هامش الألعاب.

4 معسكرات

رفع الأولمبياد الخاص الإماراتي شعار«الطريق إلى برلين» للإشارة إلى استعداداته الكثيفة لتهيئة اللاعبين للمشاركة في الألعاب العالمية والانفتاح على العالم بنجاح وثقة، وبدأت التدريبات منذ شهر يناير الماضي.

واقام الأولمبياد الخاص أربعة معسكرات تدريبية، منها ثلاثة داخل الدولة، حيث تم تنظيم المعسكرين الأولين في مدينة العين خلال شهري يناير ومارس، ويتم في الوقت الحالي تنظيم المعسكر الثالث، كما ضمت تدريبات الفرق المستمرة فرص التدريب خارج الدولة حيث توجه فريق كرة القدم الموحدة للسيدات إلى اليابان للمشاركة لمدة أسبوع في معسكر تدريبي في شهر يناير الماضي استعداداً للألعاب العالمية.

