"صحة أبوظبي" وشركة "إيلي ليلي" توقعان اتفاقية لتطوير البحوث السريرية

وقعت دائرة الصحة اتفاقية تعاون مع «إيلي ليلي»، شركة المستحضرات الصيدلانية العالمية الرائدة، على هامش زيارة وفد أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بهدف تأسيس إطار تعاون شامل ضمن مجالات البحوث السريرية، وأدلة العالم الواقعية، وتقنيات الرعاية الصحية، وذلك في ظل الجهود الرامية لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وجاء على الموقع الإلكتروني لدائرة الصحة-أبوظبي «من خلال هذا التعاون، تسعى أبوظبي لتعزيز محفظة شراكاتها مع الشركات العالمية الرائدة لتبادل المعارف والخبرات، بما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات العالمية. كما تدعم هذه الاتفاقية الجهود المستمرة لتأسيس اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة في أبوظبي من خلال الارتقاء بالإمكانات الوطنية في دولة الإمارات، علاوة على إحداث نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية التقليدية في الإمارة».

وبما يعكس المنظومة المتنوعة التي تتمتع بها إمارة أبوظبي، سيستكشف الطرفان فرص التعاون في مجالات الخدمات الصحية وعلوم الحياة للخروج بأفضل نتائج الرعاية الصحية على المستويين المحلي والإقليمي.

وبحضور معالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة ولي آن بيوسي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والاتصال في «إيلي ليلي»، وقع اتفاقية التعاون كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة وإيرينا زابوروزيت، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «إيلي ليلي». تماشياً من تطلعات أبوظبي الطموحة في الرعاية الصحية، سيعمل الجانبان على المضي بجهود البحث السريري وعلوم الحياة في الإمارة، مع التركيز على الأورام والسكري والأمراض العصبية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون دائرة الصحة بأبوظبي مع «إيلي ليلي» لاستكشاف الابتكارات الكفيلة بمعالجة تحديات الرعاية الصحية العالمية، عبر الاستفادة من بنية وإمكانات الرعاية الصحية وعلوم الحياة المتطورة في أبوظبي.

وأضاف الموقع الإلكتروني «ستعمل الاتفاقية في جوهرها على تعزيز بصمة أبوظبي في بحوث وتطوير علوم الحياة، ودفع عجلة الابتكار ضمن مختلف مجالات الرعاية الصحية والعلاجات المتقدمة. وستسرع الاتفاقية من وتيرة تطوير علاجات جديدة للأمراض، وتحسين مخرجات الرعاية الصحية، والمساهمة في الصحة والعافية على مستوى العالم».

في هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي: «تسعى أبوظبي من خلال علاقات التعاون الدولية إلى تشكيل مجموعات بحثية مدعومة بشركاء عالميين، لاستكشاف مرونة واستدامة قطاع الرعاية الصحية حول العالم وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى. وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تمهد أبوظبي الطريق أمام المنطقة ككل للشروع برحلة تحول طموحة مدعومة بالابتكار وعلوم الحياة والشراكات القيّمة مع أبرز المؤسسات العالمية في القطاع. لذلك، تفخر دائرة الصحة بشراكتها مع إيلي ليلي، سعياً لتعزيز تميز مخرجات الرعاية الصحية والاستمرار بتقديم أفضل مستويات الرعاية والخيارات العلاجية المتطورة للمرضى في أبوظبي وخارجها».

من جانبها، قالت إيرينا زابوروزيت، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «إيلي ليلي»: «يعكس تعاوننا مع دائرة الصحة التزامنا المتواصل بتوسيع نطاق توافر علاجاتنا وتعزيز الابتكار لتحسين كفاءة وفعالية تقديم الرعاية الصحية، حيث عملت إيلي ليلي منذ إنشائها قبل أكثر من 145 عاماً على مواصلة الابتكار الدوائي وتوفير منتجات بجودة عالية، والمضي قدماً بتحقيق أفضل النتائج للمرضى في شتى أنحاء العالم، واضعين نصب أعيننا المسؤولية التي تقع على عاتقنا كشركاء في تعزيز الابتكار.»

من جهته، قال نيكولاس شمالي، نائب الرئيس الأول للأسواق العالمية في «إيلي ليلي»: «نعتز بالعمل جنباً إلى جنب مع دائرة الصحة - أبوظبي التي تقدم دوراً محورياً في تعزيز جودة الرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها، حيث تمهد هذه الشراكة الطريق لمزيد من التعاون لاستكشاف وتطوير الابتكارات لمواجهة التحديات الصحية وبالتالي تحسين حياة الناس.»

تجدر الإشارة إلى أن وفداً رفيع المستوى بقيادة دائرة الصحة يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، تستمر حتى 8 يونيو الجاري، لاستعراض فرص الشراكة القيّمة التي تقدمها الإمارة واستكشاف آفاق التعاون الممكنة مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير والتصنيع والابتكار. وستكون واشنطن العاصمة أولى محطات هذه الزيارة بهدف لقاء الشركاء الحاليين، وإبرام علاقات تعاون جديدة مع الجهات الحكومية وكبرى شركات التقنيات الصحية.

وسيتوجه الوفد إلى بوسطن، تزامناً مع مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2023 لاستعراض نجاح الإمارة بتنمية وتطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية.

وستشهد هذه المشاركة خوض حوارات بناءة ومشاركة الرؤى والخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في مجال التكنولوجيا الصحية وعلوم الحياة والابتكار. وتأكيداً على تنوع منظومة أبوظبي وخبراتها في قطاع الرعاية الصحية، جمع الوفد الزائر ممثلين عن 12 جهة في الإمارة وهي: دائرة الصحة بأبوظبي، مكتب أبوظبي للاستثمار، الاتحاد للشحن، مجموعة كيزاد كجزء من موانئ أبوظبي، شركة «أسينو» كجزء من شركة أبوظبي القابضة ADQ، جي 42، أم 42، مبادلة للاستثمار، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بيور هيلث، وضمان. وجمع وفد أبوظبي أكثر من 46 ممثلاً بارزاً من قطاعات متنوعة، وجسد التزام المنطقة بالابتكار وتبادل المعارف وتعزيز علاقات التعاون الدولية.

تواصل أبوظبي تعاونها مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين حول العالم لاستشراف مستقبل قائم على التقنيات الصحية والابتكار والذكاء الاصطناعي، في إطار استراتيجيتها الطموحة لإحداث تحول جذري في قطاع الرعاية الصحية نحو نموذج يضمن أفضل المخرجات الصحية. وتتعاون الإمارة مع لاعبين رئيسيين في قطاع الصناعات الصيدلانية الحيوية لتعزيز الإمكانات المحلية والعالمية في مجالات علوم الحياة وأدلة العالم الواقعية، والصحة الرقمية، وسلاسل التوريد، لترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للرعاية الصحية.

لمعرفة المزيد حول البعثة، يرجى زيارة:

https://www.doh.gov.ae/en/Abu-Dhabi-a-regional-life-science-hub