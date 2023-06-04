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نحمي البيئة

نحمي البيئة
5 يونيو 2023 00:15

منجزات عديدة تحتفي بها الإمارات في اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم، حيث ساهمت الدولة، عبر قرارات ومبادرات وتشريعات، بحماية البيئة والحفاظ على نوعيتها، ومكافحة التلوث بأشكاله المختلفة، وتجنب أي أضرار، أو آثار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو العمرانية، ما أدى إلى ترسيخ الاستدامة نهجاً، وسهّل عملية التحول الوطني إلى الاقتصاد الأخضر.
في اليوم العالمي للبيئة الذي يأتي هذا العام تحت شعار «الحد من التلوث بالمواد البلاستيكية»، تبرز الإمارات كواحدة من الدول الأولى الملتزمة بالقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040، من خلال تطبيق نهج شامل ومستدام ودائري، ورفع الوعي العام لفئات المجتمع بأهمية الاستهلاك المستدام، وبما يتوافق مع تحقيق مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
النهج الاستباقي للإمارات مكّنها من تسجيل منجزات كبيرة تشارك من خلالها العالم مسيرته في حماية البيئة، بالتزامن مع استعداداتها لاستضافة مؤتمر المناخ «كوب 28» الذي يشكل فرصة مثالية لعرض مبادرات الدولة وتشريعاتها البيئية ونموذجها الرائد في الاستدامة، لحماية المناخ والحفاظ على الموارد من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

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الاقتصاد الأخضر
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