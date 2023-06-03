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جهود رائدة

جهود رائدة
4 يونيو 2023 00:15

بمبادرات ومشاريع واسعة النطاق لتحقيق مستهدفات الاستدامة، تمضي الإمارات - بتوجيهات القيادة الرشيدة - في طريقها بثقة، صوب المستقبل لأجل دوام الازدهار والرخاء والاستقرار. ويمثل عام الاستدامة ومؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الدولة في نوفمبر المقبل وحملات التوعية والفعاليات المتنوعة والتشريعات الحازمة والإجراءات الخاصة، تمثل جميعها جهوداً نوعية واستثنائية لمختلف مؤسسات الدولة، تسهم بكفاءة في تحفيز المشاركة المجتمعية والوعي العام للأفراد بأهمية تبني الجميع للحلول التي تساعد في مواجهة تحديات التغير المناخي. في هذا الإطار، تأتي مشاركة الإمارات في الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة، والذي يمثل مناسبة مهمة تحتفي فيها الدولة بنجاحاتها الاستثنائية في جهودها البيئية، خاصة فيما يتعلق بالحد من تداول وانتشار المواد البلاستيكية براً وبحراً للحفاظ على سلامة الإنسان وحماية الكائنات الحية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة الخلل البيئي الناجم عن الإفراط في معدلات الاستهلاك. في هذا المضمار، أثبتت الإمارات ريادتها عالمياً بالعمل الدؤوب والفعال ضمن الجهود المبذولة للقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040. فقد حققت الدولة الكثير منذ انضمامها رسمياً في سبتمبر الماضي لمبادرة التحالف عالي الطموح لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما يبشر بنجاح مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ضمن مساعيها الكبرى لتحقيق كامل الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

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