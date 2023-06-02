«مليتاري اوردر» لـ «جودلفين» يطارد لقب الديربي الإنجليزي

محمد حسن (دبي)

يسعى نجم جودلفين «مليتاري اوردر» لتكرار إنجاز شقيقه «أديار»، وكتابة تاريخ جديد بالفوز في الديربي الإنجليزي للفئة الأولى الذي يقام مساء الغد في مضمار إبسوم الإنجليزي.

ويشارك في السباق 14 خيلاً، وهو مخصص للخيول المهجنة في سن ثلاث سنوات فقط، وتبلغ مسافته ميلاً ونصف الميل للفئة الأولى، وقيمة جائزته المالية أكثر من 1.5 مليون جنيه إسترليني.

وأظهر «مليتاري أوردر» نتائج تفوق ما حققه «أديار» في هذه المرحلة من مسيرته بالسباقات، وجاءت مشاركته في الديربي على خلفية فوز حاسم في لينجفيلد التحضيري، وهو سباق احتل فيه شقيقه المركز الثاني قبل الظفر بلقب الديربي في العام 2021.

وبعد أن حل رابعاً في تجربته الأولى في نيوماركت، فاز «مليتاري أوردر» في المضمار ذاته بمشاركته الأخيرة في موسم السنتين، وسجل المهر ابن «فرانكل» عودة رائعة للسباقات في أبريل بسباق كوندشنس، حيث تصدر المنافسة منذ البداية وحتى النهاية، محققاً الفوز بفارق أربعة أطوال.

ويمثل الإمارات في هذا السباق العريق أيضاً «دبي مايل» لأحمد الشيخ، بإشراف شارلي جونستون وقيادة دانيال ماسكوت، ومن أبرز المرشحين الجواد «أوجوست رودين» بإشراف إيدين اوبرايان وقيادة ريان مور، بجانب «اريست» بإشراف جون وثادي جوسدن، وقيادة المخضرم ديتوري.

ويسرج المدرب شارلي أبلبي في الحفل نفسه «هايلاند افنيو»، الفائز بسباق ليستد في موسم الثلاث سنوات في العام 2021، بسباق دايموند ستيكس للفئة الثالثة، ويعود ابن دباوي لهذا السباق بعد آخر مشاركة كانت له في جوردون ريتشاردس ستيكس في نيوماركت الشهر الماضي، حيث حل ثالثاً خلف «اديار» و«أنماط» الفائز لاحقاً بسباق من الفئة الأولى.