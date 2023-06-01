دبلوماسية نشطة

دور الإمارات المؤثر ودبلوماسيتها النشطة وتحركاتها الفاعلة، تبرز دائماً في دعم فرص إحلال الأمن والسلام والاستقرار، خاصة في ظل الأزمات والصراعات التي يشهدها العالم حالياً وانعكاسها على الوضع الإنساني، إلى جانب انخراطها في إيجاد حلول للتحديات المشتركة، وأبرزها التغير المناخي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، وقضايا المرأة وبناء السلام واستدامته، ومكافحة التطرف والإرهاب، ومساندة جهود التنمية والابتكار.

مع بدء الإمارات رئاستها الدورية الثانية لمجلس الأمن الدولي، فإنها تجدد دورها الثابت في ضمان أعلى مستوى من الفعالية للتعامل مع التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتؤكد على موقعها القيادي في إيجاد حلول لهذه التحديات بشراكة مع دول العالم، إعلاءً لقيم التعاون التي تؤمن بها، وترجمةً لرؤيتها لنظام عالمي منفتح وتعاوني وشامل، وتأكيداً لأهمية الحوار في إيجاد سبل سلمية لمعالجة القضايا العالمية المهمة.

أولويات الإمارات في مجلس الأمن تجسد نهج القيادة الرشيدة، ورسالة الدولة، وثوابت سياستها الخارجية، بالعمل على تطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا، والدعوة للسلم والمفاوضات والحوار لحل جميع أشكال الخلاف، ودعم المبادرات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية، والعمل مع الشركاء للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.