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أياكس يطيح هيتينجا

أياكس يطيح هيتينجا
1 يونيو 2023 21:46

أمستردام (رويترز)
لن يمدد أياكس عقد مدربه جوني هيتينجا بعدما قدم أداءً محبطاً في موسم 2022-2023، الذي أنهاه في المركز الثالث بالدوري الهولندي لكرة القدم، وأخفق في التأهل إلى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2009.
وتولى هيتينجا "39 عاماً" المسؤولية في يناير الماضي بعد رحيل ألفريد شرودر بعقد يمتد حتى نهاية الموسم. وهذه المرة الأولى التي يتولى فيها تدريب الفريق الأول.
وبقيادة هيتينجا، ارتقى الفريق من المركز الخامس إلى الثالث، لكن أياكس قرر عدم تمديد عقده رغم أنه قد يظل يلعب دوراً مع الفريق.
وقال سفين ميسلينتات مدير الكرة في أياكس موقع النادي اليوم الخميس: "على المستوى الشخصي، كان قراراً صعباً ولم يكن إخباره مهمة سهلة. انضم جوني لمساعدة النادي في فترة عصيبة وقام بذلك بكل تفان. نحن ممتنون جدا لذلك".
وأضاف: "تعلم الكثير في آخر شهرين ونود أن نلعب دوراً في تطويره والحفاظ على صلته بالنادي. لكنني خلصت إلى أن أياكس بحاجة لمدرب أكثر خبرة".
وفاز فينوورد بالدوري الهولندي هذا الموسم بفارق 13 نقطة أمام أياكس. وحل أيندهوفن في المركز الثاني وحصل على المقعد الثاني المؤهل لدوري الأبطال.

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