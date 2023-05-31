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صناعة مستدامة

صناعة مستدامة
1 يونيو 2023 00:01

الإمارات استطاعت بناء قطاع صناعي قوي، يرتكز إلى بنية تحتية متطورة، ومنظومة تشريعية منافسة، ومبادرات تحفيزية جاذبة لرؤوس الأموال، ضمن مسارها لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد، ودعم المصانع والصناعات الوطنية، وتوفير بيئة أعمال مثالية جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو، وصولاً إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي للتصنيع والابتكار.
منتدى «اصنع في الإمارات» الذي حظي بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لعب دوراً كبيراً في صياغة توجهات مستقبل القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز التعاون مع الشركاء، فيما ستشهد دورته الثانية المنعقدة حالياً في أبوظبي، مضاعفة الجهود لتهيئة البيئة الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، واستدامته، ورفع تنافسيته عالمياً.
قرارات عديدة صبت بشكل مباشر في تقدم القطاع الصناعي في الدولة، وساهمت في تعزيز الثقة بالمنتج الوطني، ودفعت بعجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم، على أن الإمارات تواصل تقدمها الصناعي مع التزامها الراسخ بحماية البيئة والمناخ؛ لذلك فإن المنتدى الذي يعتبر منصة للتعاون والشراكة سيركز على تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في خفض وإزالة الانبعاثات، ودعم جهود العمل المناخي عالمياً، من أجل تحقيق التقدم والنمو المستدام.

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