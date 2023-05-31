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30 مشاركاً في الدورة التدريبية للقوس والسهم

30 مشاركاً في الدورة التدريبية للقوس والسهم
31 مايو 2023 17:30

دبي (الاتحاد)

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اختتم اتحاد القوس والسهم الدورة التدريبية الدولية، والتي أقيمت في مقر أكاديمية العلوم الشرطية للمستوين الأول والثاني، وحضرها 30 مشاركاً، بهدف تطوير منظومة القوس والسهم، والارتقاء بالمهارات، ومواكبة التطورات التي تشهدها اللعبة عالمياً.
وشهدت الدورة التدريبية مشاركة مجموعة من المدربين من الإمارات ودول الخليج، بالإضافة إلى 10 من العناصر النسائية من الإمارات، وجزر القمر، وطاجيكستان، والهند ومصر وسوريا، بهدف تعزيز إمكانات المرأة وتطوير مهاراتها، بما يسهم في بناء قدراتها في التدريب والتحكيم.
وأكد حميد المشرخ الأمين العام للاتحاد أن الدورة التدريبية تهدف إلى تزويد المدربين بمناهج وطرق ومهارات وتطبيقات عملية، تمكنهم من نقل الخبرات الدولية إلى الناشئة والمبتدئين بسهولة وكفاءة عالية تجعلهم أكثر تميزاً في المستقبل.
وأوضح أن الدورة التدريبية ركزت على الجوانب الخاصة باطلاع المشاركين على آخر المستجدات المرتبطة باللوائح والقوانين الخاصة باللعبة، وتدريب المدربين وفق المنهج الدولي، وتزويدهم بالخبرات التطبيقية اللازمة للعمل مدربين قادرين على تقديم برامج تدريبية عالية الجودة والكفاءة، تضمن البناء الفني الصحيح للناشئة.
وأشاد الأمين العام بالمشاركة الكبيرة في الدورة التدريبية من داخل الإمارات وخارجها، بما يرسخ جهود الاتحاد، وحرصه على استدامة البرامج الداعمة للتطور، والتفاعل اللافت مع البرامج والندوات التي أقيمت، بجانب الوجود المتميز للعناصر النسائية من داخل الإمارات وخارجها حرصاً على اكتساب المهارات والمعارف.

الإمارات
اتحاد القوس والسهم
أكاديمية العلوم الشرطية
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