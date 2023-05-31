«الفرسان» يعتمد «المدرسة الصربية» للمرة الأولى

مراد المصري (دبي)



اعتمد شباب الأهلي، الصربي ماركو نيكوليتش، مديراً فنياً للفريق الأول، خلفاً للبرتغالي ليوناردو جارديم، حيث يبدأ المدرب الجديد الترتيب للمرحلة المقبلة، والتحديات المنتظرة، وأبرزها الدفاع عن لقب «دوري أدنوك للمحترفين».

وتعتبر المرة الأولى تاريخياً التي يعتمد فيها «الفرسان» على «المدرسة الصربية» في قيادته، وسبق أن درب الفريق عدداً كبيراً من المدربين مثل مهدي علي، والروماني كوزمين، والإسباني كيكي فلوريس، والتشيلي لويس سييرا، والكرواتي يوريسيتش ستريشكو، والروماني إيلي بلاتشي، والسوداني فوزي التعايشة وغيرهم.

ويملك نيكوليتش مسيرة لافتة، بعدما بدأ التدريب بسن الـ 30 عاماً فقط، وذلك مع راد بيوجراد الصربي موسم 2008-2009، وأكمل طريقه مع أندية عدة، منها فويفودينا وبارتيزان بلجراد في صربيا، وأولمبيا ليوبليانا السلوفيني، ومول فيهيرفار المجري، وآخرها لوكوموتيف موسكو بين 2020 و2021، قبل أن يتوقف عن التدريب في آخر عامين.

ويتولى نيكوليتش «43 عاماً»، مهمة تدريب «الفرسان» لمدة موسم قابل للتجديد، وهي السياسة التي تبدو خياراً أفضل في ملاعبنا، خصوصاً أن المدرب يظهر للمرة الأولى هنا، ويمكن الحكم على نتائجه خلال الموسم، عوضاً عن الارتباط بعقد طويل الأمد.

ومن المقرر أن يصل نيكوليتش إلى دبي لإكمال إجراءات التعاقد معه، عقب حضوره مساء أمس نهائي الدوري الأوروبي بين روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني، بعدما تلقى دعوة من الاتحاد الأوروبي «اليويفا».