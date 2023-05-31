الخميس 1 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

7 أسماء في قائمة «نجوم الأمس» و«مدربي اليوم»

7 أسماء في قائمة «نجوم الأمس» و«مدربي اليوم»
31 مايو 2023 22:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


عزز إعلان البطائح التعاقد مع الروماني ميريل رادوي، لقيادة الفريق في الموسم المقبل 2023- 2024، من وجود «نجوم الأمس» من اللاعبين السابقين «مدربين حاليين» في «دوري أدنوك للمحترفين»، في ظل استمرار الإيراني فرهاد مجيدي مدرباً لاتحاد كلباء للموسم الثاني على التوالي.
ومن المنتظر أن تكون الكلمة العليا للعنصر الشبابي في قائمة مدربي الموسم الجديد، عطفاً على التغييرات الكبيرة التي تشهدها قوائم الأجهزة الفنية لفرق الدوري، والتي قد تتجاوز حاجز الـ 80%، لتشمل أندية شباب الأهلي، العين، الوصل، الجزيرة، البطائح، خورفكان، بصورة مؤكدة، في انتظار الإعلان الرسمي لتغييرات محتملة في أندية النصر، عجمان، الوحدة، بني ياس، الشارقة.
وعلى غرار الإيراني فرهاد مجيدي «46 عاماً»، اللاعب السابق لأندية الوصل، العين، شباب الأهلي، والنصر، والمدرب الحالي لـ «النمور» منذ بداية الموسم الماضي 2022- 2023، يتأهب الروماني ميريل رادوي صاحب الـ «42 عاماً»، والذي سبق له اللعب لفريقي العين في الفترة من 2011- 2012 إلى 2013- 2014، وشباب الأهلي بداية من 2013- 2014، لخوض التجربة التدريبية الثانية في المنطقة الخليجية، بعد الأولى مع الطائي السعودي في الموسم الماضي.
ويحكي تاريخ النجوم السابقين من اللاعبين الأجانب في أندية الدوري، الذين تحولوا لمقاعد المدربين، تواجد أسماء أخرى أمثال الفرنسي جريجوري دوفرنيس اللاعب السابق لأندية دبي، شباب الأهلي، اتحاد كلباء، والوحدة، والمدرب الحالي في ملاعب الإمارات، حيث دشن مشواره مع فرق أكاديمية «العنابي» وصولاً إلى الفريق الأول، قبل قيادته دبا لفترة قصيرة في الموسم الماضي 2022- 2023.
وتضم القائمة المدافع الدولي الجزائري السابق مجيد بوقرة، والذي لعب في الفجيرة من 2014- 2016، قبل أن يعود لتدريب «الذئاب» في دوري المحترفين في موسم 2019- 2020.
في المقابل، شغل الدولي الإيطالي السابق فابيو كانافارو، الذي دافع عن ألوان شباب الأهلي لاعباً في موسم 2010-2011، منصب المدرب المساعد لـ «الفرسان» في موسم 2013- 2014، لتكون بداية مشواره التدريبي الذي شمل لاحقاً نادي جوانزو الصيني، النصر السعودي، تيجانين، والمنتخب الصيني.
بدوره لعب المغربي رشيد بن محمود المدرب المساعد الحالي لـ «أسود الأطلس»، في عدد من الأندية الإماراتية، بداية بخورفكان 1997-1998، شباب الأهلي 1998- 1999، فضلاً عن تجاربه مع دبا الحصن والعربي في مواسم لاحقة، قبل دخوله مجال التدريب مساعداً للألماني وينفريد شايفر مع شباب الأهلي في 2006- 2007، ليقود بعدها خورفكان.
وسبق الإيراني قاسم بور الذي لعب لفريق النصر، أغلب الأسماء الحالية، بعدما أتيحت له فرصة تدريب حتا في دوري اتصالات للدرجة الأولى 2007- 2008، قبل أن يقود فريق الإمارات في نوفمبر 2008، خلفاً للمصري شاكر عبدالفتاح.

 

أبرز اللاعبين الأجانب الذي تحولوا إلى التدريب في «المحترفين»
1
ميريل رادوي «رومانيا»
الأندية السابقة لاعباً: العين وشباب الأهلي 
التدريب محلياً: البطائح 

2
فرهاد مجيدي «إيران»
الأندية السابقة لاعباً: الوصل، العين، شباب الأهلي، النصر
التدريب محلياً: اتحاد كلباء

3
جريجوري دوفرنيس «فرنسا»
الأندية السابقة لاعباً: دبي، شباب الأهلي، اتحاد كلباء، الوحدة
التدريب محلياً: الوحدة، دبا

أخبار ذات صلة
«الفرسان» يعتمد «المدرسة الصربية» للمرة الأولى
أجانب «النمور» ينتظرون تحديد المصير

4
مجيد بوقرة «الجزائر»
الأندية السابقة لاعباً: الفجيرة
التدريب محلياً: الفجيرة

5
فابيو كانافارو «إيطاليا»
الأندية السابقة لاعباً: شباب الأهلي
التدريب محلياً: شباب الأهلي


رشيد بن محمود «المغرب»
الأندية السابقة لاعباً: خورفكان، شباب الأهلي، دبا الحصن، العربي
التدريب محلياً: خورفكان، شباب الأهلي

7
قاسم بور «إيران»
الأندية السابقة لاعباً: النصر، الإمارات «عمان سابقاً»
التدريب محليا: حتا، الإمارات

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
ميريل رادوي
اتحاد كلباء
فرهاد مجيدي
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
غسق شاهين تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو لحوار يُنهي الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:24
تصاعد أعمدة الدخان جراء الاشتباكات في الخرطوم بحري (رويترز)
عربي ودولي
خريطة طريق أفريقية لحل الأزمة السودانية
اليوم 01:24
أرشيفية
عربي ودولي
اتهامات جديدة لـ«الغنوشي» بالتآمر على أمن تونس
اليوم 01:24
خزان النفط العائم «صافر» (رويترز)
عربي ودولي
اليمن يطالب بدعم دولي للتخلص من الكوارث
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©