اتحاد كلباء بطل أشبال كرة القدم في الشارقة



الشارقة (الاتحاد)

فاز فريق اتحاد كلباء ببطولة مجلس الشارقة لكرة القدم للأشبال بعد تغلبه على البطائح 3/صفر في المباراة النهائية، وحصل فريق المدام على المركز الثالث بفوزه على الشارقة بهدف نظيف، وأقيمت البطولة بمشاركة 6 أندية وهي اتحاد كلباء والبطائح والمدام والشارقة وخورفكان والذيد ضمن خطة المجلس للاهتمام بالأشبال وتطوير مهاراتهم ورفع مستوياتهم بالاحتكاك والتنافس.

حضر الختام وتتويج الفائزين عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير، وإبراهيم سيف بن غافان مدير البطولة وجاسم الدوخي نائب مدير البطولة.

وعلى صعيد الجوائز الفردية حصل خالد عيد مدرب الشارقة على جائزة أفضل مدرب، وفاز خليفة فؤاد الكعبي حارس مرمى اتحاد كلباء بجائزة أفضل حارس مرمى، فيما حصل عيسى أحمد لاعب اتحاد كلباء على جائزة الهداف، وحمدان علي لاعب اتحاد كلباء على جائزة أفضل لاعب، بينما فاز فريق خورفكان بجائزة الفريق المثالي.

وأشاد عيسى هلال بنجاح النسخة الأولى للبطولة، وهنأ فريق اتحاد كلباء على الفوز باللقب، وأشار إلى أن المجلس يسعى دائمًا لتطوير النشء ورفع كفاءاتهم في سبيل تأهليهم ليصبحوا ضمن قائمة القيادات الرياضية في المستقبل.

أضاف: أطلق المجلس هذه البطولة لتحقيق فائدة فنية لكل أطرافها من لاعبين ومدربين وكوادر ادارية بجانب تنمية روح التنافس والإصرار والعزيمة على الفوز، وتقدم بالشكر لإدارة شؤون الرياضة والتطوير وفريق العمل على التنظيم المميز لها.

وبدوره، أعرب محمد عبيد الحصان عن سعادته بنجاح البطولة وتحقيق الفائدة المرجوة منها، وأشاد بحماس الأندية والفرق واللاعبين مؤكدًا أن هذا الحماس هو سر النجاح الكبير، وأن هذه النسخة قدمت مواهب فردية ممتازة تبشر بمستقبل باهر.