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مسكن المواطن.. أولوية

مسكن المواطن.. أولوية
29 مايو 2023 00:15

قرارات ومبادرات متلاحقة لحكومة الإمارات بتوزيع مشاريع إسكانية، وتقديم قطع أراضٍ، وإعطاء منح وقروض لإنشاء مساكن، بهدف تحقيق الاستقرار الأسري للمواطنين، وتوفير أرقى معايير جودة الحياة للأسر كافة، وتلبية احتياجات المواطنين الحالية والمستقبلية، تتويجاً لرؤية القيادة الرشيدة بوضع المواطن في صدارة الأولويات، ومحور لجميع مشاريع التنمية الوطنية.
1.6 مليار درهم، حزمة موافقات جديدة لإسكان 2000 مواطن ضمن برنامج زايد للإسكان، اعتمدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في إطار قرارات تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بملف الإسكان، باعتباره على رأس الأولويات الوطنية، وتبرز جهود الحكومة المتواصلة في اتخاذ كل ما يلزم من أجل سعادة المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم نحو المزيد من الرفاه والريادة.
الحكومة تحرص على تقديم التسهيلات كافة للمواطن ضمن منظومة متكاملة، ليتمكن من بناء مسكنه وفق أفضل المواصفات التي تراعي معايير السلامة وخصائص المجتمع والثقافة المحلية، حيث تبرم شراكات مع القطاع الخاص والمصارف الوطنية لتقليص فترات الانتظار، وتخفيف الأعباء المالية على المتقدمين، لتسريع تحقيق استقرارهم السكني، ومواكبة خطط التوسع والنهضة الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، فضلاً عن دعم مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

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