الأحد 28 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

دور ريادي

دور ريادي
28 مايو 2023 00:15

بتوجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها الصائبة، شيّدت الإمارات نهضة حضارية زاهرة، تتجلى مظاهرها في كل ربوع الوطن، ورسخت للثقافة والعلم والمعرفة صروحاً خالدة، انطلاقاً من إيمانها العميق بأن تنمية المكان والعمران والإنسان هي رسالتها النبيلة لحياة سعيدة ينعم فيها الجميع بالأمن والاستقرار والرخاء. في هذا الإطار، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يأتي قرار تخصيص 10 ملايين درهم لشراء كتب ومراجع من معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ 32 لتوزيعها على مدارس الدولة. مبادرة طيبة، ضمن منظومة متكاملة، تستهدف ترسيخ وتيسير ونشر أنوار العلم والمعرفة بين أجيال المستقبل، بإتاحة آلاف المراجع والكتب في شتى العلوم أمام الطلبة، بما يثري معارفهم وخياراتهم، ويزيد قدراتهم واستعدادهم، لمواجهة الحياة العملية. الزيادة الكبيرة في الدعم التي بلغت 4 ملايين درهم مقارنة بالعام الماضي، تؤكد أيضاً الأهمية المتزايدة للثقافة في الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة، باعتبارها رافعة أساسية في الجهود المبذولة لبناء مجتمع المعرفة. وهي خطوة تعكس في الوقت نفسه، أهمية دور معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي صار جسراً حضارياً ومعرفياً، بنجاحه في استقطاب أعداد هائلة من الزائرين، لترسيخ الحوار بين المبدعين وصناع المحتوى عبر العالم، بوصفه ميداناً للتبادل الثقافي، ونافذة مضيئة تستشرف منها المنطقة والعالم ملامح وآفاق المستقبل.

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بالنهج الشامل للرعاية الصحية
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة
الإمارات
محمد بن زايد
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
آخر الأخبار
نهيان بن مبارك لدى حضوره فعاليات المؤتمر (وام)
الإمارات
نهيان بن مبارك: الإمارات ملتزمة بالنهج الشامل للرعاية الصحية
اليوم 01:25
جانب من الورشة (وام)
الإمارات
«خليفة التربوية»: استدامة البيئة واجبنا للأجيال المقبلة
اليوم 01:25
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
الإمارات
«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير منظومة «تصاريح العمل»
اليوم 01:25
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
الإمارات
التعليم.. ركيزة الاستدامة البيئية
اليوم 01:25
الفحص يستهدف تقييم الحالة الفنية للمركبات (من المصدر)
الإمارات
فحص 580 ألف مركبة ثقيلة لتعزيز مستويات الأمن والسلامة
اليوم 01:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©