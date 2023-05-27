«معركة بريطانيا» في سبتمبر



لندن (رويترز)

قال البريطاني تايسون فيوري، بطل مجلس الملاكمة العالمي للوزن الثقيل، إنه تم إرسال عقد لمواطنه أنطوني جوشوا لمواجهتهما باستاد ويمبلي في سبتمبر المقبل.

ولم يقاتل فيوري «34 عاماً» منذ احتفاظه بلقبه، عقب فوزه على مواطنه ديريك تشيسورا، بعد إيقاف اللعب في الجولة العاشرة في ديسمبر الماضي.

وألغى فيوري مباراة «معركة بريطانيا» المقترحة مع بطل العالم مرتين جوشوا «33 عاماً» في سبتمبر الماضي، قائلاً إن مواطنه لم يوقع العقد قبل الموعد النهائي.

وقال فيوري، الذي لم يخسر من قبل، على تطبيق «إنستجرام»: إنها معركة يريد الجميع رؤيتها بمن فيهم أنا، هذه المرة لن أصنع مليون فيديو وسأواصل الضغط.

وفي وقت سابق من هذا العام، كان من المقرر أن يواجه فيوري منافسه الأوكراني أولكسندر أوسيك حامل ألقاب الرابطة العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي، والمنظمة الدولية لملاكمة الوزن الثقيل، في معركة توحيد للألقاب، لكن المفاوضات فشلت في مارس.

وحقق فيوري 33 فوزاً وتعادلاً واحداً في 34 مباراة، بينما حقق جوشوا 25 انتصاراً، وثلاث هزائم في 28 معركة منذ احترافه.

وخسر جوشوا، الذي تغلب على الأميركي جيرمين فرانكلين بالنقاط في لندن في أبريل، مرتين أمام أوسيك البالغ 36 عاماً.