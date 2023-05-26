أكاديمية فاطمة بنت مبارك بطل كأس رئيس الدولة للسلة



علي معالي (دبي)



تُوج فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، بعد الفوز على الشارقة الرياضي للمرأة 50- 38، في النهائي الذي أقيم على صالة نادي الوصل في دبي.

قام اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي بتتويج الأبطال، يرافقه ميثاء بن ضاوي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النسائية، ومحمد عبدالله الحاج عضو المجلس مدير المكتب التنفيذي، وعلي الأميري عضو المجلس.

شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً للفريقين، وخرجت في إطار الروح الرياضية المتميزة والأداء الجيد من اللاعبات.



وبهذا الإنجاز الجديد، سيطر فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك على بطولات موسم السيدات، حيث فاز من قبل ببطولة الدوري على حساب الشارقة الرياضي للمرأة أيضاً، ونجحت المدربة الجزائرية نادية تمود، في قيادة الفريق إلى إحكام قبضته على ألقاب الموسم، في أول مشاركة له في بطولات السلة، وتألق من أكاديمية فاطمة بنت مبارك كل من آمنة عبيد كابتن الفريق، وفاطمة حيدر، ومريم مبارك، ومشاعل عبدالرحمن، وهند محمد، ومريم أحمد، وكلودين سامي، وحياة صقر، وهند خالد.

سيطر فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك على المباراة منذ البداية، بفضل المهارات والقدرات الكبيرة للاعبات، وانتهى الربع الأول بفارق 4 نقاط «14- 10»، وفي الربع الثاني حافظ الفريق على تقدمه حتى وصل الفارق إلى الضعف «20- 10»، وظلت المباراة على هذه الوتيرة، بتقدم فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك على الشارقة الرياضي للمرأة، حتى انتهى الشوط الأول 28- 15.

في الربع الثالث، تألق الشارقة الرياضي للمرأة، بفضل تألق أمل بن حيدر، والمحترفة إيفنكا من خلال الرميات الثلاثية، ومع ذلك حافظ فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك على تقدمه 39- 31، وفي الربع الأخير رجحت كفته أيضاً 46- 34، حتى قبل النهاية بثلاث دقائق، وأنهى المباراة لمصلحته 50- 38، مؤكداً سيطرته على مقاليد اللعبة هذا الموسم، وأدار اللقاء الحكم الدولي محيي الدين خطاب، والدولي سالم الزعابي، وحمزة عباس، وراقبه الدولي قاسم دعدوش.