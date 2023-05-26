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كوزمين: الرباعية هدفنا

كوزمين: الرباعية هدفنا
26 مايو 2023 17:33


مصطفى الديب (أبوظبي)

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وصف الروماني كوزمين مدرب الشارقة مواجهة السبت أمام العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالصعبة، وتحدث في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمقر الرئيس لمصرف أبوظبي الإسلامي بالعاصمة أبوظبي، قائلاً: بكل تأكيد نحن سعداء بالتواجد في النهائي الرابع هذا الموسم، وبكل تأكيد نسعى لتحقيق الفوز والتحليق بالكأس الرابعة في عام واحد، مشيراً إلى أن العين فريق كبير والحظوظ متساوية بين الفريقين ولا يوجد أفضلية لطرف على الآخر، حتى لو فاز الشارقة في مواجهتي نهائيي السوبر وكأس رئيس الدولة.
وقال: إنها نهاية الموسم، ونحن سعداء بما قدمنا، وعن نفسي قاتلت من أجل تحقيق البطولات، ولم أدخر أي جهد من أجل ذلك، ولكن هناك بعض الانتقادات الغريبة، حيث يرى بعضم أن مركز وصيف الدوري أفضل من لقب بطل الكأس، وهذا أمر لم أره طوال مسيرتي الكروية.
وعن الغيابات قال: نعاني من غيابات عديدة أبرزها محمد عبد الباسط وماجد حسن وخالد الظنحاني، كما أن موقف كل من كاير وديجانيني وألكاسير لم يتحدد لذلك الموقف صعب لكن ثقتنا بلا حدود في لاعبينا.
وعن مستقبله مع الشارقة قال: قدمت كل ما علي وبذلت قصارى جهدي وقاتلت، ولكن فوجئت ببعض الأمور الغريبة لذلك الأمر لم يحسم بعد.

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