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أفريقيا.. استقرار وتنمية

أفريقيا.. استقرار وتنمية
26 مايو 2023 00:01

دور متنامٍ لدولة الإمارات في دعم السلام والاستقرار في القارة الأفريقية، وحرص مستمر على تعزيز علاقات الصداقة مع دول القارة السمراء، والعمل بشراكة لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ومكافحة تغيرات المناخ، ومجابهة الفقر، والأمراض والأوبئة، والتصدي للتطرف والإرهاب، وهي أهداف تسعى الدول الأفريقية لبلوغها عبر خططها وطموحاتها وتطلعاتها للمستقبل.
«يوم أفريقيا» الذي يواكب ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963، يجسد معاني التضامن الأفريقي ووحدة الهدف والمصير بين دول وشعوب القارة، وهي مناسبة تؤكد فيها الإمارات، العلاقات الراسخة بين الشعب الإماراتي وشعوب القارة الأفريقية، وحرصها على توثيق الروابط مع مختلف الدول الأفريقية الصديقة، والاعتزاز بالشراكات التي تجمعها بأغلب دول القارة، والقائمة على أساس راسخ من الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح المشتركة.
للإمارات رؤية شاملة تجاه القارة الأفريقية، تستهدف تعزيز بنية السلم والأمن والاستقرار والازدهار، وتعمل عبر مسارين؛ إنساني وتنموي لمساعدة دولها في تجاوز العديد من التحديات الاجتماعية والصحية والاقتصادية والاستثمارية، كما تسعى الدولة خلال الفترة الحالية إلى تحفيز العالم على زيادة التمويل المناخي في الدول الأفريقية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات، آخرها تقديم دعم إماراتي مادي لمشاريع تستهدف حفظ التراث العالمي والوثائق وتنمية وتأهيل القدرات والكوادر في أفريقيا.

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