«الفرسان» و«الملك» يبحثان عن «ثنائية الرجال» في السلة

علي معالي (دبي)



يسدل الستار يوم الجمعة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة لفئتي السيدات والرجال، وذلك بلقاء «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» مع «نادي الشارقة الرياضي للمرأة»، في الساعة الرابعة والنصف عصراً، بصالة نادي الوصل على لقب السيدات، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً، يلعب شباب الأهلي مع الشارقة على لقب الرجال، في يوم مرتقب للفرق الأربعة من أجل المنافسة على «أغلى الألقاب».

في المباراة الأولى، يبحث فريق «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» عن «الثنائية»، بعد الفوز منذ أيام على «الشارقة الرياضي للمرأة»، في ختام بطولة الدوري، والتي جرت على صالة نادي بني ياس في أبوظبي، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها فريق «أكاديمية فاطمة بنت مبارك» في مسابقات الاتحاد رسمياً، ليُتوج بأول لقب، واليوم يطارد «الثنائية»، في ظل الدعم الكبير الذي يجده الفريق، وفي المقابل فإن «الشارقة للمرأة» يملك الخبرات الطويلة بفضل وجود أكثر من لاعبة موهوبة، وآخر مواجهة بين الفريقين تعود إلى نهائي الدوري، ورجحت كفة فريق «أكاديمية فاطمة بنت مبارك».

وفي الجهة المقابلة من نادي الوصل، فإن الصراع على أشده في «بيت العميد، بين رجال شباب الأهلي والشارقة، ويدير المباراة طاقم حكام أجنبي، حيث يبحث كل منهما عن «الثنائية» هذا الموسم بعد أن تُوج «الفرسان» بلقب الدوري، وسبقه «الملك» بلقب كأس الاتحاد في بداية الموسم، في حين تأجلت كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، لتكون في انطلاقة الموسم الجديد 2023- 2024.

وتعتبر المباراة محطة معنوية مهمة، قبل أن يخوض شباب الأهلي دوري سوبر غرب آسيا من 9 إلى 17 يونيو المقبل في ضيافة «الفرسان» بمشاركة 8 أندية، ويعتمد الفريق في لقائه مع «الملك» على عدد من المواهب، منهم محمد مبارك، وسعيد مبارك، والأشقاء الثلاثة محمد وأحمد وحامد عبداللطيف، وطلال سالم، والأميركي نيكولاس مينيراث، ومواطنه براندون، مع البوسني زوران مدرب الفريق، وصاحب الخبرات الطويلة في ملاعبنا.

وفي المقابل، فإن الشارقة تحت قيادة المدرب المصري أحمد عمر، والذي درب عدداً كبيراً من أنديتنا، وحقق العديد من الألقاب، يخطط لتعويض ضياع الدوري، واحتلال المركز الرابع بعد شباب الأهلي والنصر والوصل، ويملك الفريق عدداً من المواهب، خاصة عمر خالد صاحب أفضل رميات ثلاثية، وجاسم محمد، وراشد ناصر، ومجموعة أخرى من اللاعبين المتميزين ما بين مواطنين وأجانب.

صعد شباب الأهلي إلى المباراة النهائية، على حساب الوصل بالفوز في الدور نصف النهائي بنتيجة 86- 84، والشارقة على حساب النصر 103- 102، في مباراتين قمة في المتعة والإثارة، وهو ما ننتظره في القمة الأخيرة في موسم السلة 2022- 2023، بعد صراع شرس هذا الموسم بين 7 أندية.