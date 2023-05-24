مبادرات لأجل المناخ

78 مشروعاً ومبادرة بيئية تنفذها الإمارات استعداداً لاستضافة قمة «كوب 28»، تجسد التزام الدولة تجاه البيئة والمناخ، وتصب في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد ريادة الإمارات عالمياً في تبني أفضل الحلول الصديقة للبيئة، وتوظيف التكنولوجيا لخفض مستوى انبعاثات الكربون، وصولاً إلى هدفها بتحقيق الحياد المناخي في عام 2050.

المشاريع والمبادرات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون، وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة، ضمن الطريق التي اختطتها الإمارات للانتقال إلى مسار اقتصادي للنمو الأخضر، والحفاظ على الموارد من أجل مستقبل الأجيال القادمة.

الإمارات تعلي مفهوم الاستدامة في مسيرتها التنموية، وتسعى بالشراكة مع العالم لتعميم هذا المفهوم، تعزيزاً للممارسات المستدامة لحماية الإنسان والمناخ، حيث تنظر إلى «كوب 28» الذي تستضيفه على أرضها بعد 188 يوماً، بوصفه فرصة لتقديم رؤيتها للعمل المناخي التي تندرج تحت عنوان العمل الجماعي في مواجهة هذا التحدي الإنساني، ليكون هذا اللقاء العالمي محطة تحول كبيرة في مجال العمل المناخي، وتوجهاً حقيقياً نحو إنقاذ كوكب الأرض.