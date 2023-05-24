«رابطة المحترفين» تعلن ترتيبات نهائي كأس «أبوظبي الإسلامي»



أبوظبي (الاتحاد)



عقدت رابطة المحترفين الاجتماع التنسيقي الفني لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي يجمع بين العين والشارقة يوم السبت المقبل على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وترأس الاجتماع مصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة برابطة المحترفين الإماراتية، وحضره ممثلو ناديي العين والشارقة، وممثلون عن شرطة أبوظبي، إدارة الحكام، وشركة التأمين الخاصة، وفريق العمل من مختلف الإدارات المعنية بالرابطة ونادي الوحدة الذي سيكون ملعبه مسرحاً للمواجهة المرتقبة.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى رابطة المحترفين في أبوظبي، استعراض الترتيبات اللوجستية للفريقين، والأمور الفنية والتنظيمية، والإعلامية، حيث سيكون الشارقة على يمين المنصة، والعين على يسارها.

وستكون البوابات المخصصة للجماهير بالنسبة لجماهير العين على النحو التالي، حيث تم تخصيص البوابة رقم 3 بالنسبة للدرجة الأولى ،وللدرجة الثانية تم تخصيص البوابة رقم 1 ورقم 2 ، والفئة المميزة «بريميوم» عن طريق المدخل الرئيسي «يسار المنصة».

وبالنسبة لجماهير الشارقة تم تخصيص البوابة رقم 4 للدرجة الأولى، وللدرجة الثانية تم تخصيص البوابتين 5 و6 ، وبالنسبة للفئة المميزة «بريميوم» يخصص مدخل بعد البوابة رقم 6 «يمين المنصة».

واستعرض ممثلو الفريقين أطقم المباراة، حيث يرتدي فريق العين الزيّ الأبيض كاملاً، بينما يلعب الشارقة بالزيّ الأسود كاملاً، وحسب المادة 15 من لائحة المسابقة، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، يتم الاحتكام لركلات الترجيح.

ومن منطلق الشراكة الإستراتيجية بين رابطة المحترفين ومصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تكللت برعاية مصرف أبوظبي الإسلامي للبطولة، تقرر أن يقام المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة يوم الجمعة، في المقر الرئيسي للمصرف بمدينة أبوظبي في 11:00 صباحاً.

وتقرر أن يقام التدريب الرسمي للفريقين على استاد المباراة مساء الجمعة، ولمدة ساعة كاملة لكل فريق، حيث تبدأ الحصة التدريبية للعين في 6:15 مساءً، يليها تدريب الشارقة في 7:30 مساءً، واتفق الفريقان على أن يكون التدريب مغلقاً باستثناء ربع الساعة الأول المخصص لوسائل الإعلام.

يذكر أن البوابات تفتح للجماهير في 5:45 مساء يوم المباراة ، وستكون الجماهير على موعد مع احتفاليات وعروض خارجية في محيط استاد آل نهيان تنطلق من الرابعة عصراً.