«صراع الأذكياء» يدخل الأمتار الأخيرة في «الشارقة ماسترز»

الشارقة (الاتحاد)



تصدر 6 لاعبين قمة بطولة الشارقة ماسترز الدولية السادسة للشطرنج، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعد الجولة السابعة، وقبل جولتين من النهاية، برصيد 5 نقاط، يتقدمهم الأميركي سيفيان صاموئيل، والهندي جوكيش، والأميركي أوبارين جريجوري، والأوزبكي نادربيك يعقوبييف، والإيراني أمين طبطبائي، والأرميني هايك مارتروسيان، ويأتي 7 لاعبين في المركز الثاني برصيد 4.5 نقطة، وهم: الهندي نيهال سارين، والروسي كوفاليف فلاديسلاف، والأوكراني أنتون كوروبوف، والروسي أندريه أسبينكو، والصيني يو يونجن، والروسي سانان ساجيروف، والهندي أرجون إريجايسي.

وحضر افتتاح الجولة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسعيد العاجل الخبير الرياضي نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، وعمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي.

وعبّر الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي عن سعادته، بالتواجد في النسخة السادسة من البطولة، مشيداً بالتنظيم المميز للمنافسات، والحضور المتميز للاعبين من مختلف دول العالم، والنقلة النوعية التي يشهدها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على صعيد تنظيم البطولات الدولية والمنافسات العالمية، بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما ثمّن الجهد الكبير من إدارة النادي في نشر لعبة الأذكياء، وتوسيع قاعدة ممارسيها في أغلب مدن وضواحي إمارة الشارقة.

أما عن نتائج الجولة التي شهدت إثارة كبيرة، فتلقّى سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، خسارته الثانية في البطولة أمام الأسترالي تيمور كويبوكاروف، ليتوقف رصيد سالم عند 3.5 نقطة من أصل 7 جولات، ويبتعد عن المراكز الأولى.

وشهدت الطاولة الأولى، تقاسم الهندي جوكيش نقطة المباراة مع الأميركي سيفيان صاموئيل، وانتهت نتيجة الطاولة الثانية بين الصيني يو يونجن، مع الأميركي أوبارين جريجوري بالتعادل، وسيطرت نتيجة التعادل على مجريات الطاولة الثالثة بين الأوكراني أنتون كوروبوف والروسي سانان ساجيروف، فيما تلقى الهندي براجا جننادا خسارته الأولى على يد الأوزبكي نادربيك يعقوبييف على الطاولة الرابعة، وعلى الطاولة الخامسة، تعادل الروسي أندريه اسبينكو ونيهال سارين، وعلى الطاولة السادسة، تمكن الإيراني أمين طبطبائي من تحقيق فوز مستحق على الأرميني مانويل بيتروسيان، ليدخل ضمن الخمسة الكبار المتصدرين للبطولة.