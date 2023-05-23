رؤية القيادة

القيادة الرشيدة تولي قضايا المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة اليهم أهمية قصوى، ذلك أن المواطن يشكل الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لنهضة الوطن وتقدمه ورفعته، كما أنه يعتبر محور خطط واستراتيجيات ورؤى الدولة التنموية الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات الرفاهية والاستقرار والسعادة للمواطنين وأسرهم، وضمان حياة كريمة ومستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على متابعة كل ما يخدم قضايا الوطن والمواطن، من مبادرات ومشروعات وطنية، تحقيقاً للتقدم والازدهار، وتعزيزاً لمكتسبات الدولة، ودفعاً للمسيرة التنموية الطموحة لدولة الإمارات، وتلبية تطلعات شعبها نحو المستقبل.

الإمارات، بنهج قيادتها الرشيدة ورؤيتها للمستقبل، ماضية نحو خمسين عاماً جديدة من الإنجازات بخطى ثابتة، لتحقيق مستهدفات الدولة بتوفير أفضل حياة للشعب الإماراتي، وبناء أقوى وأنشط اقتصاد في العالم، وتعزيز روح الانتماء والولاء، وقيم التسامح والتعايش والخير والعطاء الإنساني، وترسيخ مكانة الدولة عاصمة للتجارة والصناعة والسياحة والتقنية، والعمل مع دول العالم لإحلال الاستقرار والسلام.