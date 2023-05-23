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ثقافة

«التربوي للغة العربية لدول الخليج» يشارك في «أبوظبي للكتاب»

«التربوي للغة العربية لدول الخليج» يشارك في «أبوظبي للكتاب»
23 مايو 2023 21:49

سعد عبد الراضي (أبوظبي)
يشارك المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، وهو أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج، في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023 الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، حيث تقام الفعاليات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وجاءت مشاركة المركز ضمن توجيهات وخطة مكتب التربية العربي لدول الخليج وأجهزته بالدول الأعضاء، والتي تهدف إلى نشر الإنتاج العلمي للمكتب وأجهزته في شتى مجالات التربية والتعليم، من خلال طرح الإصدارات العلمية على المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص وكذلك زوار المعرض، بالإضافة إلى تسويق هذا الإنتاج، وترسيخ حضور مكتب التربية العربي وأجهزته في مثل هذه المحافل العلمية والثقافية.
وتأتي مشاركة المركز التربوي للغة العربية لعرض مجموعة من الإصدارات الجديدة في مجال اللغة العربية ذات الأهمية في مجال تعليم اللغة العربية وتعلمها، منها على سبيل المثال لا الحصر، دراسة حول تنمية مهارات القراءة الإلكترونية لطلبة المرحلة الثانوية، وإطار مرجعي لتوظيف التقنية في تعليم اللغة العربية وتعلمها، والإطار المرجعيّ لتعليم اللُّغة العربيَّة للناطِقِينَ بِلُغاتٍ أخرى: (تأليف - تعليم - تدريب)، وكذلك إصدارات مؤتمر اللغة العربية الدولي السادس فبراير 2023 بالشارقة (في خمسة مجلدات).
هذا بالإضافة إلى أحدث الإصدارت الخاصة بمكتب التربية العربي لدول الخليج في شتى مجالات التربية والتعليم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، التعليم في دول الخليج نحو تنمية مستدامة، الإنصاف في وضع الدرجات، القوى الخفية في عقل المراهق، تعزيز ثقافة العمل التطوعي، استراتيجيات ورؤى العصر الرقمي لتكنولوجيا التعليم، وغيرها.
كما يحرص المركز التربوي للغة العربية على المشاركة الدائمة والمستمرة في مثل هذه الفعاليات لتأمين الفرصة للتفاعل والتواصل بين مبدعي النتاج الثقافي والفكري والعلمي والإبداعي، ومستهلكي إبداعاتهم من القرّاء بمختلف نزعاتهم وأجيالهم.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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