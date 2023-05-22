الإمارات وماليزيا.. شراكة المستقبل

الإمارات وماليزيا تعملان على تعزيز التعاون ضمن شراكة اقتصادية شاملة، تستهدف قطاعات عديدة مثل الخدمات الصحية، والطاقة النظيفة، ومشاريع البنية التحتية والنقل، خاصة أن الدولتين تشكلان نموذجين للتنمية المستدامة، وتحظيان بأهمية كبيرة ومتصاعدة في محيطيهما الإقليميين، ودوريهما العالميين، وتتشاركان في التصدي للعديد من التحديات التي يواجهها العالم، وفي مقدمتها التغير المناخي، والأمن الغذائي وأمن الطاقة.

زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومباحثاته مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، تعكس إرادة البلدين الصديقين، وسعيهما نحو توسيع أطر التعاون، وفتح السبل أمام فرص جديدة وواسعة ومتنوعة، وتشجيع الشركات في البلدين على استكشاف الفرص المتاحة في مختلف المجالات، وتوظيف مبادئ الثقة المتبادلة والمصلحة المشتركة في بناء شراكات جديدة من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

مباحثات سموه، تجسد التطور المستدام، والشراكة الحقيقية بين البلدين، وتعكس ثقل وحجم اقتصاد كل من الإمارات وماليزيا، والفرص التي توفرها الدولتان في دفع مستوى التنمية، وزيادة النشاط التجاري الذي نما بين البلدين بنسبة 20% ووصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، كما تؤكد الزيارة الرؤى الطموحة لدى الدولتين اللتين تتشاركان قيم التسامح والاعتدال، في تحقيق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والازدهار.